Sara Croce, foto insieme al fidanzato. I fan: “Vorrei essere quella mano”

Sara Croce ha pubblicato una foto su Instagram insieme al fidanzato Gianmarco Fiory. Tanti i commenti, anche ironici, dei suoi follower

La showgirl ha pubblicato un post insieme al fidanzato Gianmarco Fiory che non è passata inosservata. La Venere di Garlasco ed il calciatore hanno ufficializzato la loro relazione nel corso dell’estate. Che hanno trascorso tra le bellezze del nostro paese. In particolare dallo splendido scenario di Taormina hanno postato tantissime foto. Mettendo in evidenza la loro bellezza, ma anche l’amore e la forte passione. Che il calciatore in più circostanze ha mostrato anche dalle foto. Dal post pubblicato su Instagram è emerso ancora un particolare. Che non è sfuggito ai follower, che restano sempre attenti quando si tratta della Bonas di avanti un altro. Che adesso fa impazzire i suoi ammiratori non solo dalla televisione ma anche dal web. Non pochi infatti gli scatti anche bollenti che hanno messo in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità. A completare il suo personaggio c’è anche il fisico perfetto e le curve esplosive che la fanno apparire spesso irresistibile al pubblico. Che non smette di seguirla. Con i suoi numeri che continuano a crescere e che la proiettano tra i personaggi pubblici della scena nazionale. Sara Croce e Gianmarco Fiory formano una delle coppie più belle ed invidiate d’Italia. Soprattutto il calciatore ha su di se l’attenzione di migliaia di follower che vorrebbero tanto trovarsi al suo posto. Nell’ultimo scatto condiviso dalla showgirl si nota un particolare che ha accentuato questo aspetto. Infatti i due insieme hanno deciso di scattare alcune foto. Il calciatore abbraccia la fidanzata poggiando la mano sul suo lato b. Atteggiamento che spesso lo contraddistingue quando si mette in posa insieme a Sara. Come detto il dettaglio non è sfuggito ai follower. Che hanno cominciato a commentare lo scatto, anche con un pizzico di ironia. Qualcuno infatti ha anche scritto “Vorrei essere quella mano” con il riferimento al calciatore.