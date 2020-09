Sabrina Salerno continua a postare foto e video sulla sua pagina Instagram. Per lei arriva il simpatico rimprovero dei suoi follower

La cantante ha trascorso un estate al massimo, con tante località di mare visitate in giro per l’Italia. L’abbiamo ammirata in tante circostanze, quasi tutte in bikini, con un fisico scolpito e mozzafiato. Che ha patto perdere la testa a tutti i suoi ammiratori. Infatti i fan non hanno mai perso occasione per riempirla di complimenti. Lei che è stata una vera icona sexy degli anni novanta, è tornata dopo qualche anno prepotentemente in vista in televisione e sul web. Soprattutto su Instagram si è fatta notare per le sue qualità fisiche no indifferenti. Bellezza e sensualità in primo piano, per tanti è stata la vera protagonista di quest’estate 2020. Che per lei tra l’altro è cominciata prestissimo. Con le sue prove costume in casa che hanno fatto intendere che le giornate in palestra hanno avuto un senso. Nelle ultime stories aveva provato anche a fare una promessa a se stessa. Rimanere per tre giorni senza telefono e chiusa in albergo. Promessa ovviamente non mantenuta in quanto non riesce proprio a staccarsi dal cellulare, con almeno una storia o un post al giorno pubblicato su Instagram. Questa sua presenza costante ha creato anche qualche problema ai follower. Che per seguire tutti i suoi movimenti hanno corso qualche rischio di troppo. Infatti, soprattutto in modo scherzoso, tanti suoi fan gliel’hanno fatto notare. “Tu ci distrai troppo” le hanno scritto sotto l’ultimo post (che abbiamo pubblicato sotto) e che mette per l’ennesima volta in evidenza una scollatura che non è passata inosservata sul web. Post che come tutti gli altri ha avuto un seguito importante e che ha confermato che Sabrina Salerno ‘distrae’ troppo i suoi ammiratori del web. Un dato di fatto che si nota dai tanti like e commenti ai suoi post.