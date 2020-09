Elettra Lamborghini comunica spesso con i suoi follower di Instagram. L’ultima notizia che ha dato ha lasciato tutti a bocca aperta

La cantante ed Afrojack sono sempre più vicini al giorno del loro matrimonio che avverrà in questo mese di settembre. Tutti i preparativi stanno andando avanti per entrambi. Anche se è soprattutto lei ad ufficializzare su Instagram tutti i passaggi che compie. Dalla festa di addio al nubilato alla mini vacanza a Capro con le amiche. Tanti gli appuntamenti di avvicinamento al ‘si’ tra i due che non vedono l’ora di coronare il loro sogno d’amore. Nelle ultime settimane la cantante bolognese è stata molto attiva sui social, condividendo tanti post sulla sua vita privata. Ma anche tante stories che hanno lasciato a bocca aperta i follower. Che impazziscono per le curve bollenti che mette spesso in evidenza. Nei giorni scorsi i due hanno festeggiato anche il compleanno di Afrojack, con il bellissimo messaggio di Elettra che ha avuto bellissime parole per il fidanzato, dichiarando anche di non vedere l’ora di festeggiare tantissimi altri compleanni insieme a lui. La cantante ha spesso parlato dell’evento del suo matrimonio con i follower, con i quali ha un rapporto diretto anche con tante stories che pubblica per aggiornare tutti. In una di queste ha comunicato una decisione drastica che vorrà adottare proprio nel giorno del suo matrimonio. Ossia quella di mettere un pallino nero sulla sua faccia per fare in modo che non possa essere inquadrata dalle varie telecamere che vorranno immortalare quel giorno. Una decisione che appare abbastanza strana in quanti ci si aspettava che lei volesse farsi vedere dai follower anche in un giorno importante della sua vita. Lo stress per l’avvicinamento della data si fa forte, e forse anche per questo avrebbe detto quelle parole che hanno lasciato a bocca aperta gli ammiratori. Che ovviamente si augurano che questa decisione alla fine non venga presa.