Beatrice Valli su IG: “Accettatevi, non è la taglia a definire chi siete”

Beatrice Valli ha pubblicato alcuni post post su Instagram dove ha mostrato ai follower la sua bellezza ‘curvy’ dopo la sua terza gravidanza

L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi giorni ha pubblicato una serie di post molto interessanti su Instagram. La sorella di Ludovica ha avuto tre gravidanze, e da quel momento la sua forma fisica è cambiata notevolmente. Oggetto di ingiuste ed a volte pesanti critiche per il suo aspetto fisico, ha sempre cervato di rispondere. Usando anche un certo stile senza mai trascendere alle provocazioni. La sua bellezza può definirsi ‘curvy’, con tanti follower che l’apprezzano così com’è. Senza curarsi delle critiche che arrivano dai social, ha tentato di rispondere con classe e dei post pubblici. In uno di questi ha scritto: “Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subito il mio corpo dopo la terza gravidanza. A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto. Imparare ad amarsi ed accertarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale! Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità”. Un bel messaggio di Beatrice Valli che con un video ha rinforzato quello che ha scritto. Tanti altri personaggi dello spettacolo hanno scelto la strada dei palcoscenici pubblici per rispondere ad accuse, anche solo per qualche imperfezione personale. Lo ha fatto tempo fa Vanessa Incontrada contro chi le diceva di essere ‘grossa’. Tanti i messaggi di incoraggiamento e solidarietà anche a Giulia De Lellis che era stata presa di mira nel suo red carpet a Venezia per la sua acne che non avrebbe tentato di coprire a dovere. Critiche verso le donne che in ogni caso sono inaccettabili quando prendono di mira le imperfezioni fisiche.