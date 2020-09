Piero Chiambretti è tornato a parlare in televisione del dramma che ha vissuto per la morte di mamma Felicita e del Coronavirus

Il famoso conduttore piemontese è pronto a ritornare nel mondo delle trasmissioni televisive. Sarà da quest’anno al comando di Tiki Taka, con il calcio e le sue storie al centro dell’attenzione di milioni di telespettatori. Ci saranno di sicuro delle novità rispetto al passato, anche recente. Prenderà il posto di Pierluigi Pardo, con il programma che in passato ha visto la partecipazione anche di Wanda Nara. Quest’anno il programma sarà più dinamico rispetto alle passate edizioni, con il padrone di casa che si inventerà di sicuro un taglio diverso da riproporre agli spettatori da casa. In una recente intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che tornerà in onda da domani per la prima puntata, ha raccontato il dramma della morte della madre, colpita da coronavirus. Già in precedenti interviste alla carta stampata aveva dichiarato che la sera della sua guarigione è la stessa della morte di sua mamma Felicita. Una perdita importante per lui, che era attaccatissimo a sua madre. A Silvia Toffanin ha raccontato quei momenti tragici. Con il suo ricovero e la scomparsa della mamma. Che come ama dire “gli ha dato la vita due volte”. Piero Chiambretti confessa alla Toffanin che la sua vita è stata difficilissima dalla morte della mamma. E di essere uscito a pezzi dalla sua scomparsa tanto da aver toccato il fondo. Ricordando i momenti in ospedale pensa a quanto abbia potuto soffrire la signora Felicita. Che è riuscito a vedere solo una volta per le condizioni che si sono da subito aggravate. Poi la discussione torna sui prossimi impegni lavorativi. Il conduttore conferma l’emozione per la sua prima volta nel mondo del calcio. Ma anche l’emozione perché per la prima volta non avrà la spettatrice numero uno a seguirla. Anche se è consapevole che Felicita resterà per sempre con lui.