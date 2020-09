Ludovica Pagani fa impazzire i follower di Instagram con un post in bikini che mette in risalto il suo fisico perfetto e le curve bollenti

L’influencer e speaker radiofonica sta attraversando un momento brillante della sua carriera. Che le sta dando una serie di soddisfazioni importanti. Il suo impegno a Radio 105 ormai va avanti da tempo, ma è anche sui social che è diventata un personaggio di livello nazionale. Con i follower che la seguono con grandissima passione ad ogni suo appuntamento. La sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia è stata per lei una grandissima emozione. Con la passerella sul red carpet che è stata apprezzata da migliaia di suoi fan. Tante dirette e post dedicati all’evento, che le ha fatto avere anche una critica importante dagli addetti ai lavori. Un grandissimo risultato per lei che spera adesso di entrare in pianta stabile nel mondo della televisione. Magari in una trasmissione calcistica, con lo sport che rimane una delle sue grandi passioni. La bergamasca è attiva su tutti i social, anche su Youtube. Ma è forse su Instagram dove riesce ad avere quel seguito importante che la proietta verso quella celebrità che detengono solo i personaggi pubblici. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha mostrato la sua estrema bellezza e sensualità. Ludovica Pagani è irresistibile per i suoi follower che si fanno sentire ad ogni sua apparizione sui social. Al sole su una sdraio ha messo in evidenza le sue curve bollenti, che hanno ottenuto un grandissimo successo in termini di like e di commenti. Una grande soddisfazione per lei che rimane tra i personaggi più seguiti del web. E che viene accostata anche a personaggi importanti per bellezza e qualità fisiche che non passano di sicuro inosservate sui social. Ad ogni pubblicazione i fan si scatenano anche con messaggi che diventano una serie infinita di complimenti per lei.