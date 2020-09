Wanda Nara continua a postare foto della sua estate, con dei bikini da capogiro che mostrano le sue curve irresistibili per i follower

Lady Icardi di nuovo protagonista su Istagram con un post che ha messo in evidenza la sua bellezza. Ma anche la sua forte sensualità che emerge dalle sue curve, soprattutto quando posta delle foto in bikini. Per tutta l’estate ha postato foto e video che hanno evidenziato la sua perfezione fisica. Ma anche la sua voglia di mare e di vacanza. I giorni di relax ad Ibiza per lei e la famiglia però hanno avuto un epilogo critico. Infatti c’è stato il contagio da coronavirus per Icardi e per due dei cinque figli dell’argentina. Per fortuna tutti stanno bene e sono risultati asintomatici. Ma parte della stampa e soprattutto il suo ex marito Maxi Lopez, non hanno risparmiato critiche per lei. Che non sarebbe una buona mamma mettendo a rischio i figli con esposizioni pericolose al virus. Queste dure accuse come sempre non hanno trovato la risposta dell’argentina. Che ha preferito evitare ogni polemica, soprattutto quelle con Maxi Lopez che sono frequenti. Infatti l’ex marito l’ha accusata anche nella prima fase della pandemia, quando si spostava con i figli da Milano a Parigi mettendo sempre a rischio contagio tutta la famiglia. Come detto l’argentina non si cura spesso delle critiche che riceve. Preferendo rispondere in altri modi alle accuse. Per esempio mostrando il suo corpo, esponendolo ai suoi ammiratori. Che ne apprezzano evidentemente le qualità. Cosa che è accaduta con l’ultima foto pubblicata. Che ha scatenato migliaia di commenti e di like per i suoi fan che hanno potuto ammirarla per l’ennesima volta in un selfie che ha messo in evidenza il suo lato a in bikini. Foto che anche stavolta ha raccolto una pioggia di like e di commenti. Scatto pubblicato sotto.