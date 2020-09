Mercedesz Henger incanta in piscina: “Bellezza spettacolare”

Mercedesz Henger pubblica una serie di foto su Instagram che mettono in evidenza il suo fisico perfetto e delle curve bollenti

L’estate sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Con le piogge che prendono il sopravvento sulla bella stagione ed il caldo. Ma ci sono tanti italiani che – nonostante l’emergenza coronavirus – non si rassegnano all’autunno. Che sarebbe alle porte. Tanti anche i personaggi dello spettacolo che soprattutto su Instagram hanno raccontato la loro estate. E che come tutti gli altri adesso si rammaricano per il ritorno alla normalità. Anche i ‘vip’ e i personaggi pubblici rimpiangono il sole e le giornate di caldo tra mare ed abbronzatura. Tra questi c’è Mercedesz Henger, una delle figlie della famosa Eva. Anche lei è molto seguita sui social, con i suoi post che riportano alla mente la mamma. Bella e sensuale ancora oggi. Non è da meno sua figlia che in queste settimane ha avuto modo di mettersi in mostra con tantissimi scatti anche bollenti che ne hanno fatto apprezzare le qualità fisiche. Adesso che l’estate sembra essere arrivata al capolinea, anche lei pensa alle giornate che per un po’ di mesi non torneranno. Intanto ha postato una foto in piscina per ricordare ai fan che ha a disposizione una serie di foto ‘di riserva’ per mostrare qualche aneddoto sull’estate. Lo scatto ha messo in evidenza il fisico perfetto di Mercedsz Henger, che davvero non ha nulla da invidiare alla madre. Con una bellezza che acceca ed un fisico a dir poco perfetto. Il commento allo scatto in piscina (pubblicato sotto) è stato: “🤍 Summer Vibes 🤍 Pubblico qualche scatto inedito di quest’estate prima che sia completamente finita 😋 Anche voi avete una sezione del vostro rullino fotografico di ‘foto di riserva’? 😂🤍 O sono solo io …? 😅🤍 Comunque adesso metto una casella delle domande sulle storie se avete voglia di chiacchierare un po’ anche lì 🤍”.