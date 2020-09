L’ennesimo incidente di un 2020 tragico per le autostrade italiane. Il giovane Matteo Marusi muore alla guida della sua auto.

Incidente mortale nella notte a Parma: uno scontro tra due automobili ha portato al ferimento di due ragazzi e purtroppo anche alla morte di un 22enne di nome Matteo Marusi. Lo scontro è avvenuto – riferisce Parma Today – durante la notte, all’altezza di La Rampa nel parmense. I due veicoli coinvolti si sono scontrati per cause ancora da chiarire in un tratto di strada provinciale tra Via Medesano e Via Pedemontata: la situazione è apparsa da subito grave e gli operatori del 118 sono accorsi in pochi minuti, trasportando subito d’urgenza Matteo Marusi presso il pronto soccorso. Sfortunatamente, il ragazzo era in gravi condizioni e non ce l’ha fatta, morendo all’Ospedale Maggiore di Parma. Desta preoccupazione anche il quadro clinico di un’altro dei feriti, una giovane che secondo gli ultimi aggiornamenti è ancora ricoverata in gravi condizioni.

Matteo aveva appena 22 anni: il comune di Noceto, dove il giovane è nato e cresciuto, è ora sconvolto dall’ennesima tragedia che si consuma sulle strade italiane: pessime condizioni dell’afalto o scarsa illuminazione, guida in stato di ebbrezza, distrazione dei conducenti, sono tante e diverse le cause dell’aumento di incidenti stradali nel nostro paese, su tutto il territorio. Adesso, gli investigatori stanno cercando di capire quale sia la ragione dietro quest’ultima tragedia, in attesa di poter raccogliere la testimonianza dei ragazzi ricoverati in ospedale che potrebbe fare luce sulla dinamica dei fatti.

L’incidente di ieri notte sfortunatamente non è stato l’unico a insanguinare la provincia emiliana in queste ore: nel primo pomeriggio, sempre in provincia di Parma, c’è stato infun altro violento impatto tra un’altra automobile ed una motocicletta. Lo scontro – riporta La Gazzetta di Parma – è avvenuto in prossimita dell’incrocio con lo stradone a barriera Farini. Il motociclista è stato tratto in ospedale, in gravi condizioni.

Fonte: Parma Today, La Gazzetta di Parma