Elisa Isoardi ha postato una foto in costume dove si nota il suo fisico perfetto e le sue curve che non passano inosservate sul web

La conduttrice non sta trascorrendo delle ore semplici. La sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle su Rai Uno potrebbe avere una nuova perdita. Dopo le positività al coronavirus di Daniele Scardina (ex di Diletta Leotta) e Samuel Peron, c’è anche l’ex di Matteo Salvini a preoccupare. I duri allenamenti per prepararsi al meglio in coppia con Raimondo Todaro hanno procurato uno strappo muscolare alla schiena. La sua presenza per il debutto per il 19 settembre potrebbe essere seriamente a rischio. Anche se trapela ottimismo nelle ultime ore. La conduttrice è stata costretta anche ad una visita in ospedale per assicurarsi che non fosse nulla di grave. Lo strappo c’è, ed è arrivato al primo allenamento. Lei potrebbe farcela, anche stringendo i denti. Con il fiato sospeso Milly Carlucci, che attende i due tamponi positivi per Scardina e Peron. Solo in quel caso i due, seppur asintomatici, potranno prendere parte alla prima puntata della trasmissione molto seguita su Rai Uno. In ogni caso la conduttrice ha cercato di sdrammatizzare la situazione e cercare rifugio nei suoi follower di Instagram. Che si sono complimentati con lei per uno scatto in costume che ha mostrato il suo fisico perfetto. Elisa Isoardi è molto amata dal suo pubblico, ma anche su Instagram è apprezzata. La foto che ha pubblicato poco fa (e che riproponiamo sotto) ha ottenuto un buon successo in termini di like e di commenti da parte dei suoi ammiratori. Che crescono sempre di più e la fanno apparire come un personaggio pubblico stimato. Il costume, con la sabbia sul suo corpo, posta la scritta Porto Cervo. In pochi minuti dalla pubblicazione migliaia i follower che hanno apprezzato lo scatto.