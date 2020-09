Elisa De Panicis pesantemente criticata da alcuni follower di Instagram che non le perdonano alcuni atteggiamenti ritenuti eccessivi

L’influencer è finita nell’occhio della critica ancora una volta. Dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip tante le occasioni in cui i follower di Instagram si sono scatenati nei suoi confronti soprattutto dai social. Il litigio con Salvo Veneziano fu la scintilla, con il siciliano che di sicuro commise un errore gravissimo nel pronunciare quelle parole. Ma a quanto pare i telespettatori qualche mese fa, ed i follower adesso hanno cominciato a criticare l’influencer. Prima con l’uscita anticipata dalla casa con il televoto. Poi con le critiche che non la risparmiano a tanti post. Nonostante tutto si può dire che la sua popolarità rimane alta, e che nonostante le critiche ci siano comunque tantissimi follower che si dividono sul suo conto. La stragrande maggioranza dei suoi fan pendono dalle sue labbra. Initile sottolineare che stiamo parlando di una bellissima ragazza. Con un fisico perfetto e delle curve da capogiro. Impossibile sarebbe poter affermare il contrario. Infatti i suoi detrattori non le contestano affatto le qualità fisiche. Che come detto sono evidenti. Quello che le viene contestato è il suo atteggiamento. Quell’avere una continua esigenza di apparire senza veli. Aspetto che Salvo commentò tra l’altro con cattivo gusto, ma che adesso parecchi follower le contestano. “Spogliarsi adesso non da fastidio a papà” “Ti metti solo in mostra” “Sei ridicola con questo tuo voler sempre apparire”. Commenti di questo tipo se ne leggono tantissimi. Ma per sua fortuna si vedono anche migliaia di like e di commenti positivi che sono di gran lunga delle critiche. Anche perché ognuno è libero di esprimere i propri pareri, nei limiti della correttezza e dell’educazione. Anche con critiche e perché no lo sfotto. Basta che non su superano i però determinate soglie.