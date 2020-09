View this post on Instagram

#buonasera #bellagente #⭐️ “L'amore non ammette ombre; è predatore di sogni e verità.” “Love does not admit shadows; he is a predator of dreams and truth. ". ———————————————————————————— Photo by @massimilianocaroletti @albanoshoes #photography #photooftheday #photo #photoshoot #fashion #fashionstyle #moda #elegance #mood #instadaily #instagram #love #❤️