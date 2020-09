Alessia Macari sempre molto attiva sui social. Un follower le fa una richiesta particolare sul marito Oliver Kragl

La showgirl è molto attiva su Instagram. Per tutta l’estate la moglie di Oliver Kragl si è fatta ammirare con una serie di scatti che hanno messo in evidenza le sue doti fisiche che fanno impazzire i follower di Instagram. Tanti gli scatti bollenti che hanno reso incandescente l’atmosfera. E che hanno mostrato il suo fisico perfetto. E quelle curve che esaltano i suoi ammiratori. Con i post che sono stati presi d’assalto dai fan con delle vere e proprie piogge di like e commenti. Non è la prima volta che accade tutto questo. Infatti per lei il successo è costante. I bikini evidenziano spesso il fisico statuario che la showgirl mette in risalto nei suoi post. Con Instagram che resta il suo social preferito. Con tante pubblicazioni che ottengono dei numeri importanti. Grazie ai suoi tanti follower (ad oggi ha un milione di seguaci) il numero del gradimento per lei resta alto. Il segreto del suo successo è anche quello di avere un rapporto diretto con il pubblico che la ama anche per questo motivo. Per lei è arrivata una richiesta particolare con la pubblicazione dell’ultima foto su Instagram con il tema della fine dell’estate al centro dell’attenzione. “L’estate sta finendo 😭 cosa ne pensate? Sono l’unica che ama l’estate?”. A questa domanda sono arrivate tantissime risposte. Ma una in particolare è stata rivolta al marito Oliver Kragl, fresco di promozione in serie A con il suo Benevento. “Lo prendo tuo marito al Fantacalcio” ha scritto un fan. Che ovviamente fa riferimento alla prossima stagione calcistica che vedrà protagonista Kragl in serie A. Con il gioco più famoso tra gli appassionati che già tiene banco. E che preannuncia l’inizio della prossima stagione. Quando si è la moglie di un calciatore può accadere anche questo.