Sabrina Salerno è stata la protagonista assoluta dell’estate su Instagram. La cantante ligure è irresistibile sui social

La cantante è stata la vera protagonista dell’estate su Instagram. Tantissimi i post che hanno mostrato la sua lunghissima vacanza in giro per l’Italia. Tra mare e barca, ma anche piscine sole ed abbronzatura, non si è fatta mancare proprio nulla. La cantante ha acquisito una forte popolarità che l’ha resa un personaggio pubblico amato e soprattutto seguito. Non si contano davvero le foto ed i video, ma anche le stories che ha lanciato in questi mesi. Che rappresentano per lei il periodo più bello dell’anno. Quello del sole e dell’abbronzatura che colora la pelle e la rende irresistibile. Tanti i follower che si dicono pazzi di lei. Che l’hanno scoperta o che l’hanno ritrovata dopo il suo boom negli anni 90′ e un periodo di scomparsa dalla scena. Adesso che è tornata alla ribalta fa impazzire i suoi follower con gli scatti soprattutto in bikini che mettono in evidenza un fisico perfetto. Che è il frutto di ore di palestra, anche perché Sabrina Salerno ama l’allenamento e la perfezione fisica. E proprio per questo motivo le sue sedute di allenamento sono lunghe e faticose. Ma nel suo caso i risultati sono davvero straordinari e riflettono la passione che ci mette in quello che fa. Nell’ultimo post condiviso emerge la sua bellezza ma anche una scollatura abbondante che mette in evidenza il suo lato a che non passa inosservato sul web. Con i follower che apprezzano il regalo della cantante ed esprimono il loro gradimento attraverso una pioggia di like e di commenti. Ennesimo successo per la cantante che non smette di far innamorare i suoi ammiratori che stravedono per lei. E che non perdono nemmeno un post da lei pubblicato, seguendola con tanta passione.