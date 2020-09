Patty Pravo stupisce i fan di Instagram con una foto senza veli che mostra il suo fisico perfetto, con le curve che non passano inosservate

La cantante ha stupito i follower con un post di rientro dalle vacanze. Dalla sua casa di San Francisco ha postato uno scatto che mostra una scollatura evidente che non è passata certo inosservata. La discussione tra i follower è accesa, tra quelli che pensano si tratti di uno scatto di qualche anno fa o di uno che raffigura la cantante ad oggi. Guardando ai post che la diretta interessata ha pubblicato sul suo profilo si capisce che all’età di 72 anni è ancora una donna sensuale ed attraente. Una bellezza che ha primeggiato per anni sul palcoscenico nazionale italiano. Ancora oggi l’artista veneziana è uno spettacolo per i follower. Con il suo fisico perfetto fa rabbrividire tante donne più giovani di lei, che sognano di ripercorrere, almeno in parte, la sua cariera. E di mantenere la sua freschezza fisica.

Tanti i complimenti per lei da parte dei follower di Instagram

Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è un personaggio amatissimo dagli italiani. Tra i tanti successi musicali si ricordano La bambola del 1968, Pensiero stupendo del 1978 e Pazza idea del 1973. Successi che durano negli anni e che ancora oggi sono ricordati con piacere dal pubblico di quell’epoca. Ma anche dai giovani che ne apprezzano le sue qualità musicali. Ma come detto i follower di Instagram apprezzano anche le sue qualità fisiche. Che nel corso di quest’estate ha mostrato con varie foto, anche bollenti, che l’hanno scoperta. Quella in acqua con la maglietta bagnata che mostra le sue curve resta lo spot alla sua bellezza e sensualità. Che mantiene nel corso degli anni, tanto che per lei il tempo sembra essersi fermato. Tantissimi i complimenti dei fan a tutti i suoi scatti che pubblica.