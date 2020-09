Diletta Leotta scatena il popolo di Instagram con una serie di stories che mettono in evidenza le sue curve che fanno impazzire i follower!

La conduttrice siciliana ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una serie di stories che l’hanno mostrata in intensi allenamenti in palestra. Di rientro dal periodo di vacanza nello splendido scenario della Sardegna, la conduttrice appare già in grandissima forma. Cominciati i suoi impegni lavorativi in radio, attende adesso con impazienza l’avvio della nuova stagione calcistica, che si preannuncia interessante ed incerta anche a causa dell’emergenza coronavirus. Che ha colpito il mondo dello sport e del calcio. Che resta una delle sue passioni più grandi. Così come è una delle sue grandi passioni anche quella dell’allenamento fisico e della palestra. Da tempo la conduttrice e speaker radiofonica dedica tante ore al giorno all’attività fisica. Per avere sempre al massimo il suo corpo. Che mantiene asciutto e tonico. Nonostante le sue curve che fanno perdere la testa ai follower, la conduttrice è da considerarsi come una sportiva al cento per cento. Che ama lavorare e sudare in settimana per poi raccogliere i frutti del suo intenso lavoro ogni qualvolta si presenta in qualche uscita pubblica. E considerando le sue uscite pubbliche, si può ben dire che la sua forma è già smagliante.

Follower impazziti per la conduttrice che mostra delle curve mozzafiato!

Diletta Leotta scatena il web. E non è la prima volta che accade. Con le immagini delle stories su Instagram che hanno in pochissimi minuti fatto il giro delle bacheche. Non è la prima volta che accade. Si può dire infatti che ad ogni sua pubblicazione sui social si assiste ad un vero e proprio assalto da parte dei follower. Che fanno sentire il loro gradimento a suon di like e commenti. Anche le stories che manda in rete ottengono lo stesso successo. Con migliaia di visualizzazioni in pochi minuti che rappresentano dei record assoluti per lei. Che rimane senza dubbio uno dei personaggi pubblici più apprezzati ed ammirati. Inarrivabile nei numeri, da qualche mese è anche single dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina. Con tante notizia non confermate di gossip che si sono rincorse per tutta l’estate. Adesso però la giornalista di DAZN si presenta alla prossima stagione in gran forma. Con i suoi fan che non aspettano altro per poterla ammirare anche in televisione. Nelle stories in evidenza il duro allenamento, con il lato b che si nota dal pantalone stretto. Lo sguardo affaticato ma soddisfatto della fine della seduta fa poi impazzire il mondo del web. Con le immagini che fanno il giro della rete in pochissimi minuti dalla pubblicazione. Ennesimo successo per lei!

Il link alle stories della conduttrice

https://www.instagram.com/stories/dilettaleotta/2393038498394914536/