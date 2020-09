Vediamo insieme questa indiscrezione che viene comunicata per la prima volta dove si parla di Ylenia Carrisi, da parte di una suora.

La scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power, è una vicenda che non è stata chiarita da molti anni.

Vediamo insieme le ultime indiscrezioni che sono uscite sul web.

Ylenia Carrisi: arriva la rivelazione mai detta prima da Padre Samuel

Come tutti sappiamo, Ylenia Carrisi, è scomparsa nella notte del 31 dicembre del 1993, e da quel momento sono state fatte numeroso ipotesi su cosa le sia successo veramente.

Per papà Al Bano, la figlia ha perso la vita nelle acqua del Missisipi, ed è riuscito anche ad ottenere il certificato di presunta morte.

Ma per Romina Power, e per il fratello Yari, come per moltissime altre persone, Ylenia non è venuta a mancare, ma si nasconde da qualche parte nel mondo.

E proprio nelle ultime ore è uscita questa indiscrezione, che possiamo leggere anche sulle pagine di +donna, dove si parla di una rivelazione da parte di Padre Samuel.

Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Ylenia si trovi in Asia, dopo essere scappata dall’Arizona

Ovviamente, fino a che non c’è nessuna comunicazione ufficiale, possiamo ipotizzare solamente che in questo convento c’è una donna che potrebbe essere la figlia di Al Bano e Romina Power.

Sembra che Ylenia, ha fatto perdere le sue tracce dopo l’arrivo della Polizia in Arizona, dove lavorava come giardiniera in un convento.

A parlare di quanto accaduto è stato Padre Samuel, che ha dichiarato anche sulle pagine di LettoQuotidiano:

“Due giorni dopo la telefonata della polizia, una donna che lavorava in giardino ha lasciato in tutta fretta il monastero. Era turbata. Ha detto che voleva andare in Asia.”

Quando padre Samuel ha visto la fotografia di Ylenia, ha ipotizzato che potesse essere lei la donna che stavano cercando.

Attendiamo quindi, maggiori informazioni in merito a questa delicata vicenda, sperando che non venga smentita come accade spesso, da molti anni a questa parte.