Francesca Cipriani, il post in bikini è illegale: “pronta per il weekend”

Francesca Cipriani posta una foto su Instagram che mette in evidenza le sue curve abbondanti. Follower scatenati e pazzi di lei!

La showgirl ha riscosso un grande successo sul web grazie all’ennesimo post che ha evidenziato la sua esplosività fisica. Non nuova a certe performance, ha scatenato il pubblico che ha avuto nei suoi confronti anche dei commenti ironici. Ma non volgari. Ritenuta da tanti eccessiva nei modi di vestire, va avanti per la sua strada. Avendo costruito negli anni un personaggio che è tra l’altro molto amato. Per lei non sono risparmiate le critiche di chi l’accusa di mettere il suo corpo in mostra ed alla mercé della popolazione maschile. Sia su Instagram che in televisione. La diretta interessata ha avuto per questo motivo tanti battibecchi con colleghe anche in televisione. Anche se nella maggioranza dei casi preferisce non rispondere alle provocazioni ed alle accuse. Che ovviamente ritiene ingiuste sul suo conto.

Tanti i commenti per lei da parte dei fan che si definiscono pazzi della showgirl

Francesca Cipriani va avanti per la sua strada. E continua a far parlare di sé anche quando non è presente in televisione. Nel suo ultimo post (che abbiamo pubblicato sopra) è stata definita di una bellezza ‘illegale’. Con un post che non è per deboli di cuore. E che ha ottenuto un grande successo in termini di like e commenti in poche ore dalla pubblicazione. Qualche follower in modo scherzoso ed ironico le ha chiesto di “avvicinarsi di più” per poter constatare da vicino se tutto quello che si vede in foto sia reale. Commenti che non sono scesi nella volgarità o nell’offesa. Come purtroppo invece capita spesso per i personaggi pubblici. Che devono pagare il prezzo della celebrità anche in questo modo. Nel post la showgirl ha chiesto ai suoi fan gli impegni per questo primo fine settimana di settembre.