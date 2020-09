Elettra Lamborghini in bikini a Capri: lo scatto fa impazzire i follower

Elettra Lamborghini scatena i suoi follower di Instagram con una foto in bikini da Capri che mette in evidenza un particolare bollente

La cantante ed influencer sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Campania. Prima la festa di addio al nubilato in un locale nella provincia di Caserta. Con tanto di tampone preventivo per i partecipanti e poi test sierologico. Per spegnere le polemiche che si erano scatenate nei suoi confronti per chi l’accusava di partecipare a tante feste ed assembramenti. Poi qualche ora di sole e mare nello splendido scenario dell’isola di Capri. Tanti gli scatti e le stories su Instagram che ha pubblicato in queste ore. Che sono state molto intense per lei. Con la data del matrimonio con Afrojack che si avvicina. Ma per la bolognese niente ansia. Sta vivendo queste ore con assoluta serenità. E con la solita spensieratezza che la contraddistingue e che la rende unica ed amatissima dal suo pubblico. Che ne apprezza le qualità caratteriali, oltre che artistiche e fisiche. Queste ultime in verità fanno impazzire i suoi follower. Che si perdono davanti alle sue curve abbondanti. Elettra ama scherzare anche su questo, non prendendosi mai sul serio e divertendosi anche alla festa del suo addio al nubilato. Tra i personaggi pubblici presenti all’evento anche Iconize ed Aurora Ramazzotti.

Post che in pochi minuti ha raccolto una vera pioggia di like e commenti

Elettra Lamborghini ha trascorso alcune ore in Campania tra festa di addio al nubilato e mare e relax all’isola di Capri. Proprio in questa occasione ha postato una foto che ha messo in evidenza la sua bellezza. Ma anche le doti fisiche che fanno impazzire i suoi ammiratori del web. In bikini ha mostrato le sue curve che hanno scatenato i suoi follower. Che sono davvero tanti su Instagram. Il evidenza il suo lato b, nello splendido scenario dell’isola di Capri. Bellezze paesaggistiche che sono passate in secondo piano, con i follower che solo in un secondo momento hanno realizzato lo scenario che ha mostrato nello scatto. Ennesima dimostrazione questa della popolarità che l’influencer e cantante ha raggiunto in questi anni. Con i suoi ammiratori che crescono sempre di più. Ad oggi la sua pagina Instagram tocca i 6,1 milioni di follower, numeri che certificano la sua notorietà sui social. Che si può toccare anche dai post che pubblica. E che raggiungono numeri record a pochi minuti dalla condivisione. Cosa che è accaduta anche nell’ultima occasione. Con una pioggia di like e di commenti che hanno caratterizzato lo scatto che ha avuto un successo clamoroso. Fan contenti per le affermazioni che la bolognese sta ottenendo in un periodo importate per lei. Con un matrimonio che si avvicina. E con la voglia di continuare a stupire e soprattutto a divertirsi.