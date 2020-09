La tragedia è avvenuta a Canelinha, in Brasile. La bambina strappata dal ventre della madre di soli 24 anni è stata portata in ospedale e sta bene. L’amica era ossessionata dall’idea di avere un figlio

Orrore nella piccola cittadina di Canelinha, nello stato di Santa Catarina in Brasile, dove una 24 enne, incinta di otto mesi, è stata brutalmente assassinata da una vecchia compagna di scuola, che le ha rubato il feto dal grembo. La giovane vittima, Flavia Godinho Mafra, che insieme al marito aspettata l’arrivo della prima bambina per novembre, aveva studiato pedagogia e lavorava come supplente in una scuola. La ricostruzione dell’accaduto ha dell’incredibile. Stando al racconto degli inquirenti, riporta TPI, una compagna di scuola di Flavia l’aveva attirata in un luogo sconosciuto, facendole credere di averle organizzato un baby shower, un incontro tra amici che la futura madre solitamente organizza per festeggiare la nascita di un bambino. Ma Flavia non avrebbe mai immaginato che la donna le stesse tessendo una trappola. Infatti, arrivati a destinazione, la vittima sarebbe stata aggredita dall’amica, che l’avrebbe stordita con un colpo alla testa e poi le avrebbe aperto il ventre con un taglio netto, strappandole il feto dal grembo.

Paulo Alexandre Freyesleben e Silva, capo della polizia civile e l’investigatore responsabile del caso, ha confermato che le cause del decesso sono state le ferite da arma da taglio sull’addome e i colpi inferti con un mattone, riferisce Fanpage. Il corpo di Flavia, che era scomparsa nel nulla, è stato ritrovato alle 9 del mattino del 28 agosto dalla madre e dal marito, ma nessuno riusciva a trovare il corpo della bambina. E infatti, come si è scoperto dopo, l’accusata si è presa la piccola di appena di otto mesi e si è recata in ospedale, dove è stata in seguito arrestata. L’indagata ha ammesso di aver avuto un aborto lo scorso anno e di essere stata ossessionata dall’idea di avere un figlio. Ora la neonata è ricoverata nell’ospedale di Florianopolis, capoluogo di Santa Catarina, dove le sono stati somministrati antibiotici e antidolorifici per le ferite riportate in seguito alla brutale separazione dal grembo della madre. Si troverebbe, comunque, in buona salute.

