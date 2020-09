Ludovica Pagani fa impazzire i follower di Instagram con un selfie che mette in risalto le sue doti fisiche che esaltano il web!

Bella ed attraente, con un fisico da capogiro. L’influencer bergamasca è senza dubbio uno dei personaggi del momento. Con i follower che impazziscono per la sua sensualità. Durante tutta l’estate tanti sono stati i suoi post che hanno fatto il classico giro del web. Con i fan che hanno apprezzato la sua semplicità. E quel fascino che solo poche donne riescono a trasmettere. Gettonatissima sui social, la bella Ludovica è riuscita a scalare le posizioni nei cuori dei suoi ammiratori. Che crescono sempre di più. Portando a livelli altissimi la sua popolarità. Niente da dire, il successo per lei è davvero meritato e costruito nel tempo. Presente su tutti i social, ed anche su YouTube, adesso aspetta di arrivare in televisione con un programma sul calcio. Sport che rappresenta la sua vera passione. Dai tempi delle comparse a Sport Italia e a Quelli che il Calcio ha mostrato questa sua volontà a diventare uno dei personaggi femminili del mondo del pallone. Tanto che è stata accostata a Diletta Leotta, per qualcuno sua erede sul trono delle trasmissioni sportive. In attesa di poter arrivare a percorrere la carriera della giornalista siciliana, si diverte sui social. Mettendo in evidenza le sue armi migliori. Che stanno conquistando il cuore dei follower.

L’ultimo post su IG ha riscosso un successo clamoroso di like e commenti

Ludovica Pagani ha catturato per l’ennesima volta l’attenzione dei suoi ammiratori su Instagram. E lo ha fatto con un post dei suoi. Un selfie da togliere il fiato. E che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Davanti ad uno specchio ha messo in risalto il suo fisico perfetto. Con curve bollenti e da capogiro. Post che ha reso l’atmosfera incandescente. In primo piano il suo lato a, con il bikini che ha trattenuto a stento le sue curve esplosive. Un post dei suoi, con lo sguardo ammaliante che ha messo al tappeto i fan. Che stravedono per lei. Il successo della foto su Instagram ha confermato le sue enormi potenzialità, con le quali riesce a catalizzare l’attenzione di migliaia di follower. Che rispondono alla grande ad ogni sua pubblicazione. Che diventa virale ogni volta che decide di proporre pose bollenti. Per tutta l’estate è stato possibile ammirarla, con la parentesi delle vacanze dove ha dato il meglio di se. Adesso che è ritornata alla quotidianità, non vuole proprio smettere di stupire. In attesa che possano arrivare novità lavorative importanti per lei, continua a divertirsi sui social. Regalando emozioni ai suoi ammiratori che non smettono di seguirla con passione ed ammirazione assoluta. Il mondo del web non aspetta altro.