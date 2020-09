Alessia Marcuzzi, la foto in bikini manda in tilt Instagram: “Meravigliosa”

Alessia Marcuzzi incontenibile in foto su Instagram: il bikini strettissimo mette in evidenza le sue curve bollenti!

La conduttrice è apparsa in tutta la sua sensualità con un post su Instagram che ha scatenato i follower. Dopo giorni particolari ricchi di gossip sul suo conto, la conduttrice ha voluto mettere a tacere le fake news su di lei. In particolar modo a quelle relative ad una presunta relazione con Stefano De Martino. Flirt che sarebbe stato la causa della fine del rapporto tra il ballerino e Belen Rodriguez. Notizie false che avrebbero fatto infuriare anche il marito della conduttrice Paolo Calabresi Marconi. Anche la Marcuzzi ha tentato più volte di spegnere il gossip sul suo conto, così come lo ha fatto Stefano De Martino. Ma per giorni le notizie si sono rincorse. Generando anche forti polemiche e delle critiche da parte dei follwer di tutti gli attori protagonisti della vicenda.

Lo scatto in bikini in riva al mare ha messo in risalto il suo fisico perfetto!

Alessia Marcuzzi ha fatto parlare di sé con una foto che non è passata inosservata sui social. La conduttrice è un personaggio molto amato dal pubblico. Sia quello televisivo che quello dei social stravede per lei. E la notizia del flirt presunto con Stefano De Martino dopo qualche giorno è passato in secondo piano. Con l’amore dei fan nei suoi confronti che ha trionfato sulle polemiche. Nelle ultime ore ha pubblicato un post che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica. In riva al mare, e con occhiali bianchi, sono emerse le sue curve che hanno catturato l’attenzione dei follower. Tanti i complimenti per lei. Con la foto che in pochi minuti ha raggiunto numeri importantissimi. A testimoniare che negli anni la conduttrice rimane una donna estremamente attraente, con i suoi fan che impazziscono per il suo fisico perfetto e le curve bollenti.