Valentina Vignali, giocatrice di basket ed ex inquilina del Grande Fratello, ha raccontato la brutta avventura vissuta mentre era in vacanza in Sicilia, a Lipari.

Brutta avventura per Valentina Vignali, pallavolista e ormai volto noto dei social. La cestista, informa Il Corriere della Sera, sta trascorrendo le ferie alle isole Eolie in pieno relax, ma la vacanza non è andata come sperava. Infatti, a bordo dell’imbarcazione sulla quale sta trascorrendo le vacanze insieme alle amiche, c’era anche lo skipper. “Sono in vacanza a Lipari e sono due giorni che affittiamo una barca abbastanza grande con uno skipper che la guida, affidandoci completamente a questa persona“, racconta Valentina sul suo Instagram. Mentre le ragazze erano rilassate a prendere il sole, lo skipper le avrebbe fotografate, cogliendo anche alcuni dettagli delle parti intime. “Mentre eravamo a bordo ci siamo accorte, per caso, che lo skipper della barca stava guardando sul suo telefonino foto di fondoschiena di ragazze. Abbiamo riconosciuto uno dei costumi, di colore nero, che indossava una di noi, e ci siamo insospettite“, continua a raccontare Valentina.

A quel punto hanno domandato allo skipper di mostrar loro il contenuto del suo telefono cellulare, con il quale lo avevano visto armeggiare poco prima, insospettendosi. “Lui ha tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo: foto di parti intime, seno, sedere, primi piani ecc… Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna!“, ha affermato l’ex gieffina. Valentina, comunque, non è stata l’unica ad essere fotografata ma, come lei, anche le persone che sono salite in barca per le vacanze. Valentina, dopo aver avuto conferma dei suoi sospetti, ha a quel punto gettato in acqua il telefono dello skipper. E adesso, la Vignali è pronta ad agire: “Sono ancora sotto shock dopo quello che è successo. È un fatto vergognoso, io andrò a denunciarlo”.

Tuttavia, questo episodio non ha rovinato le vacanze dell’influencer, che nonostante il comportamento scorretto di una persona ha ribadito il suo amore per la Sicilia e i siciliani: “Quello che è successo non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere”, ha detto Valentina. “Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”, ha concluso.