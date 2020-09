Karina Cascella è un personaggio molto amato dal pubblico. Soprattutto per la sua forte sensualità che conquista i follower!

Karina Cascella è un personaggio molto amato da pubblico. Sia quello televisivo che quello dei social. Una bella ragazza che viene apprezzata da pubblico e follower anche per il suo carattere diretto e schietto. Senza peli sulla lingua. La showgirl infatti dice sempre quello che pensa. Senza troppi problemi che potrebbero attirare delle antipatie. Lei è fatta così, non ama tergiversare. E dai salotti dei programmi di intrattenimento è molto apprezzata per quello che dice. Anche lei ha vissuto insieme alla sua famiglia dei giorni di paure ed ansia per l’emergenza coronavirus. Dalla sua villa a Bergamo ha rispettato l’isolamento. Per poi godersi qualche giorno di meritata vacanza. Ma sempre nel rispetto delle regole del distanziamento, per proteggere in primo luogo i suoi cari. Dopo un assenza dai programmi televisivi, adesso si prepara al ritorno.

La showgirl è molto attiva sui social, con tanti post che fanno impazzire i suoi fan!

La showgirl è molto apprezzata dai follower di Instagram anche per le sue doti fisiche. Ad ogni pubblicazione tanti sono i like ed i commenti per lei. Che abbina fascino e bellezza a tanta ironia. Doti che la fanno apparire a volte irresistibile. Con le sue curve bollenti che spesso fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. nell’ultimo post pubblicato su Instagram ha mostrato tutta la sua sensualità. Pubblicizzando i suoi saldali di un noto marchio, ha stregato i suoi follower. che non hanno potuto non notare il vestitino corto che ha evidenziato le sue forme. Con le gambe incrociate ed il gioco del vedo non vedo che hanno fanno esaltare i suoi ammiratori. Uno scatto che condividiamo sotto e che ha ottenuto un grande successo di like e commenti in pochi minuti dalla pubblicazione!