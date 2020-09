Allerta meteo in arrivo in Italia: dopo i nubifragi dei giorni scorsi al Nord, da domani peggioramento della situazione anche al Sud

L’estate è solo un ricordo in Italia. Infatti il maltempo sta già da qualche giorno imperversando nel nostro paese. Sono state le regioni del Nord a dare il primo saluto alla bella stagione. Ma dalle ore serali di oggi 2 settembre, ma soprattutto nelle giornata di domani, l’allerta meteo toccherà anche il Sud. con forti temporali che spazzeranno via, almeno per qualche giorno, l’afa ed il caldo. Già in queste ore le temperature al centro sud sono sensibilmente più accettabili. Con la scomparsa dell’afa che ha reso irrespirabile l’aria. Questa tregua durerà per qualche giorno. Ma c’è da dire che ci saranno situazioni di allerta in varie regioni. E per il motivo inverso. Mentre fino a qualche giorno fa era il caldo a tenere banco, adesso si passerà ai forti temporali. Soprattutto in Calabria Puglia e Campania si avrà il peggioramento della situazione. Senza dimenticare le isole.

Nelle prossime ore la situazione più critica sarà quella della Sicilia

Nelle prossime ore la situazione peggiore risulterà quella della Sicilia ma anche della Sardegna. E con le isole ci sarà il maltempo generale che accompagnerà tutto il centro sud. Maltempo che non risparmierà le regioni del nord. Con il Veneto soprattutto che continuerà ad avere il primato per le regioni settentrionali. Ma come detto la situazione sarà in netto peggioramento nelle regioni meridionali. Con l’arrivo della perturbazione dai Balcani che porterà via per qualche giorno l’estate. Che sarà solo un ricordo sbiadito. Le sedi regionali della Protezione Civile sono già al lavoro per diramare i vari bollettini di colori diversi per mettere in guardia i cittadini di fronte ai rischi che si potranno correre nelle prossime ore. Con la prudenza che si chiederà ad uscire di casa per evitare pericoli.