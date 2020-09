Wanda Nara in vacanza ad Ibiza: in foto mostra un dettaglio bollente!

Wanda Nara si gode le vacanze dopo la delusione del marito Mauro Icardi in finale di Champions. Il dettaglio su IG è davvero bollente!

Wanda Nara irresistibile su Instagram con un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti. La moglie di Mauro Icardi ha atteso più del dovuto l’arrivo delle vacanze in questa estate anomala per lei. Infatti l’attaccante del Psg ha fatto gli straordinari in Champions a causa dell’emergenza coronavirus. Che ha costretto a giocare ad agosto le fasi finali. Attesa che poi si è trasformata in delusione in finale per la sconfitta contro il Bayern. L’argentina ha postato per tutta l’estate tanti scatti anche bollenti in piscina con la famiglia. Tra Parigi e Milano ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori con le sue curve che hanno mostrato il suo fisico perfetto. Tante le foto ed i video, spesso non per deboli di cuore. E che non hanno lasciato troppo spazio ai suoi follower.

Dalle vacanze ad Ibiza ha mostrato degli scatti bollenti ai follower di Insagram!

Wanda Nara resta uno dei personaggi femminili più amati dagli ammiratori. Con i suoi 6,9 milioni di follower è tra le regine del web in Italia. Anche se c’è da dire che è seguita anche in altri paesi, Argentina in primo luogo. Adesso lei e Mauro Icardi si godono le meritate vacanze ad Ibiza. In questa che rimane un estate molto particolare. L’emergenza coronavirus ha costretto tanti calciatori a fare gli straordinari nei mesi di luglio ed agosto. Con le ferie che sono slittate di qualche mese. E che dureranno meno degli altri anni a causa dell’imminente inizio della nuova stagione calcistica. Annata che vedrà lei ed il marito protagonisti. Visto che continua a curare gli affari del coniuge nelle vesti di agente. L’ultimo scatto in bikini ha infiammato il web. Con il bikini scuro che ha evidenziato il suo lato b. Scatto che ha reso incandescente l’atmosfera. Con i follower che si sono scatenati in like e commenti tutti per lei.