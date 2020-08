Ludovica Pagani infiamma il web con un post che mette in evidenza il suo fisico perfetto. Ma anche una scollatura che scatena i follower!

Ludovica Pagani protagonista dell’estate! Ma non solo. L’influecer aspirate giornalista è tra i personaggi pubblici preferiti della rete. Presente su tutti i social con canali cliccatissimi, è stata molto ricercata per tutto il periodo estivo. Con i post che hanno fatto impazzire il popolo del web. Soprattutto quello di Instagram ha potuto ammirare la sua bellezza estrema. Ma anche un fisico perfetto che evidenzia delle curve che non passano di certo inosservate. Insomma, per l’influencer ci sono i numeri che parlano chiaro. E che certificano il suo successo clamoroso che negli anni è diventato esplosivo. Mossi i primi passi in televisione, con la partecipazione nelle trasmissioni sportive di Sport Italia e Quelli che il calcio, adesso cerca riconferme. E spera di poter approdare in televisione al più presto. Anche in attesa di conferme sulla partecipazione al Grande Fratello Vip.

La colazione scatena le fantasie dei fan di Instagram che impazziscono per lei

Ludovica Pagani amatissima sul web. La bellezza bergamasca, la città tra le più colpite nell’emergenza coronavirus, aspetta il salto di qualità in televisione. La sua passione resta quella dello sport. E del calcio in particolare. Tanti i video sul web con la partecipazione insieme a tanti personaggi della rete in spot o presenze in varie dirette. Indfluencer molto apprezzata con oltre 2,6 milioni di follower, viene definita come l’erede di Diletta Leotta. Un paragone pesante ed importante. Ma che non le da fastidio. Consapevole dell’affetto che le rivolge il mondi del web che apprezza le sue doti fisiche. Ma anche la sua spontaneità. Doti che colpiscono i follower. Che si dicono pazzi di lei. Tanti i commenti ed i like anche al post della colazione a letto. Che la vede protagonista con una scollatura che fa sognare i suoi fan.