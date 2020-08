Kim Kardashian ha catturato l’attenzione dei suoi follower con un post che l’ha mostrata in un bikini che non ha trattenuto le sue curve!

Kim Kardashian irresistibile su Instagram con un post che lascia tutti a bocca aperta. L’influencer imprenditrice e personaggio della televisione, è una delle donne più conosciute e desiderate al mondo. E non solo per l’aspetto fisico e la celebrità sui social. Negli Usa la sua famiglia è potente e ricca. E la sua ascesa nel mondo della televisione e del web è datata negli anni. Nonostante la sua giovane età (39 anni) è da oltre un decennio un personaggio molto noto del piccolo schermo. Con delle curve che non passano inosservate! Cosa che è accaduta anche nell’ultimo post che ha pubblicato. Con la sue forme che hanno fatto perdere la testa ai tanti ammiratori del wer. Che la seguono da anni con passione ed amore.

Non facile la situazione sentimentale con Kanye West che dura da qualche mese

Kim Kardashian rappresenta quella che viene definita la bellezza curvy. Proprio per le sue abbondanti forme che non possono di certo definirla come una modella a tutti gli effetti, con delle misure assolutamente diverse. Ma che catturano l’attenzione. Non sta vivendo un momento felice a livello sentimentale. Infatti il matrimonio con Kanye West sembra essere arrivato ad un capolinea. Non per suo volere ma per il bipolarismo del rapper che ha mostrato la sua instabilità negli ultimi mesi. Una difficoltà familiare che non ha tolto il sorriso a Kim.

Che in queste settimane non ha smesso di postare foto e video che l’hanno mostrata in tutta la sua esplosività fisica. Cosa che è accaduta nel suo ultimo post. Con un bikini strettissimo che ha contenuto a stento le sue curve. Post che ha ottenuto una pioggia di like e commenti, e che ha mostrato ancora una volta i suoi numeri importanti da personaggio pubblico.