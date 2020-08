Coronavirus: “Il governo farà un secondo lockdown ma senza dichiararlo ufficialmente”, dice Franco Bechis

Il direttore del quotidiano Il Tempo, Franco Bechis, sostiene che un secondo lockdown ci sarà ma il Governo non lo dichiarerà ufficialmente.

Un secondo lockdown ci sarà. E prima di quanto crediamo. Eppure non ce ne renderemo nemmeno conto. A sostenerlo è Franco Bechis su Il Tempo, quotidiano da lui diretto. Una seconda chiusura totale del Paese è il timore più grande per la maggior parte di tutti gli italiani. Economia messa ancor più in ginocchio e reclusione forzata tra le mura domestiche senza la possibilità di vedere la propria famiglia qualora non si conviva. Gli esperti e il Ministro della Salute Roberto Speranza, nelle scorse settimane, hanno ribadito che una nuova chiusura del Paese non è da escludere qualora i contagi tornassero a salire in modo preoccupante. E purtroppo i contagi stanno tornando a salire. Ma secondo il direttore de Il Tempo il secondo lockdown sarà diverso dal primo: non sarà ufficializzato. Niente conferenze stampa a reti unificate del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, niente Dpcm. Sarà piuttosto una “macchia d’olio” che prenderà piede e si espanderà a poco a poco. Bechis spiega: “Il Comitato tecnico scientifico sta pensando di abbassare il limite della temperatura corporea per far scattare l’allarme da 37.5 a 37.1-37.2. Questo in previsione della riapertura delle scuole poiché ora sono i giovani il vero problema che spesso contraggono il virus ma restano asintomatici”. Fino a qui nulla di così strano: un rafforzamento delle misure di sicurezza a partire dalle scuole. Il punto però è che se un bambino o ragazzo risultasse positivo al Covid – sebbene fosse asintomatico e stesse bene – scatterebbe subito la profilassi anti Covid che prevede la quarantena per tutta la famiglia e anche per tutta la sua classe. Ecco che allora interi nuclei familiari sarebbero nuovamente costretti a restare chiusi in casa per almeno 14 giorni. Con conseguenti danni economici intuibili e per la famiglia stessa e per l’economia del Paese.

Del resto anche il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra – riporta Il Sole24Ore – reputa come altamente probabile la nascita di nuovi focolai a seguito della riapertura degli istituti scolastici. Secondo Guerra la riapertura delle scuole porterà, quasi certamente, a “un corto circuito tra scuole e famiglie”. Il secondo lockdown a “macchia d’olio” previsto da Bechis, dunque, non appare poi una tesi così improbabile. Il direttore de Il Tempo ha concluso la sua riflessione con un attacco diretto al governo che – a suo dire – ha prorogato lo Stato di Emergenza ma senza prima fare adeguate scorte di vaccini anti influenzali, tamponi e reagenti per ogni eventuale necessità.

Samanta Airoldi

Fonte: Il Tempo, Il Sole24Ore