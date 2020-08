“Basta migranti che vanno al Billionaire e poi ci infettano”, dice Chef Rubio

Chef Rubio torna ad alimentare la polemica sui social, ironizzando su Flavio Briatore e su chi accusa i migranti di creare focolai di Covid.

Il noto conduttore del programma “Unti e bisunti“, lo chef Gabriele Rubini – alias Chef Rubio – torna non perde tempo ad ironizzare sul ricovero di Flavio Briatore. Rubini, in particolare, si concentra sulle accuse rivolte ai migranti che continuano a sbarcare nel nostro Paese, considerati responsabili di aver causato l’impennata di contagi di Coronavirus. Dopo la notizia del ricovero del proprietario del Billionaire – che nega però di essere al San Raffaele a causa del Covid e afferma di essersi sottoposto al tampone solo per sicurezza – i social si sono letteralmente scatenati contro il magnate. Infatti, Briatore aveva protestato con il sindaco di Arzachena per l’inasprimento delle misure di distanziamento sui locali notturni – riporta Il Tempo e in molti hanno considerato il suo ricovero uno “scherzo del karma”: “Ben ti sta”, “Te la sei cercata” e “Muori, riccastro” – sono solo alcuni dei commenti contro l’imprenditore.

Anche il tweet di Chef Rubio, sicuramente più ironico e meno violento rispetto a tanti altri, bersaglia Briatore, prendendolo in giro per aver prima criticato le norme anti Covid per poi diventare – a quanto sembra – a sua volta una vittima della pandemia: “Basta immigrati che vanno a fare le serate al Billionaire e poi da ubriachi contagiano gli ITAGLIANI!”. I toni dello chef saranno senz’altro sopra le righe eppure i medici sembrano dargli ragione: la maggior parte dei nuovi contagi sono stati causati dagli italiani che non hanno seguito le normative di distanziamento sociale durante le vacanze. Come era prevedibile, il tweet di Chef Rubio ha scatenato una nuova, violenta discussione tra chi insulta il personaggio televisivo, accusandolo di insensibilità e di scherzare su un tema troppo delicato e chi invece gli da ragione, prendendo in giro Briatore. tra i commenti sotto il post di Rubio si legge: “Che bravo che sei, ancora una volta ti riveli per quello che sei: un uomo da poco”. Un altro follower invece scrive: “E’ la nuova moda tra i Vip: se non prendi il Covid al Billionaire, non sei cool”.

Nel frattempo, i dati diffusi dalle autorità riportano altri 52 contagi tra le persone connesse al Billionaire, dipendenti e clienti. Anche il sindaco di Arzachena, giorni fa, si era pronunciato in modo piuttosto ironico nei confronti dell’imprenditore: “Le misure anti Covid servono per tutelare gli anziani. Il signor Briatore dovrebbe essermi riconoscente per il mio operato”. Nel frattempo per sicurezza le autorità hanno disposto il test del tampone per alcune persone entrate in contatto con l’imprenditore tra cui il volto di Forza Italia Silvio Berlusconi – risultato negativo a due test – e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato invece positivo

BASTA immigrati che fanno serate al #Billionaire e poi ubriachi vanno in giro ad infettare gli ITAGLIANI! — Rubio (@rubio_chef) August 25, 2020

Fonte: Il Tempo, Chef Rubio Twitter

Il Tempo, Twitter