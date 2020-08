La grillina Laura Castelli dalla parte di Arianna Virgolino : “Anche io amo i tatuaggi, sono come un viaggio raccontato sul mio corpo”

Il viceministro all’economia Laura Castelli si dice contraria alla decisione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso Arianna Virgolino.

La vicenda dell’agente di Lodi Arianna Virgolino che a 31 anni si è trovata di punto in bianco disoccupata a causa di un piccolo tatuaggio ha attirato l’attenzione del viceministro all’Economia e alle Finanze Laura Castelli che si è detta toccata dalla vicenda. Arianna è stata sospesa dal servizio attivo dopo che un piccolo tatuaggio a forma di cuore sul suo polso, peraltro già cancellato con nove sedute di laser del costo di 200 euro ciascuna – è stato reputato “troppo vistoso” dal Consiglio di Stato che nonostante il ricorso della giovane al Tar ha deciso di confermare la sua sospensione dal servizio attivo. A nulla sono valse le proteste della ragazza che, in passato, era stata anche premiata dal questore di Lodi , per aver sedato una rissa insieme ad alcuni colleghi mentre erano fuori servizio.

A sostenere Arianna Virgolino è scesa in campo anche il viceministro Laura Castelli che ha affermato: “Ho una grande passione per i tatuaggi di cui non ho mai fatto mistero: per questo motivo la storia di Arianna mi ha toccato” – riferisce Il Corriere della Sera. Castelli- che esibisce anche un tatuaggio di una rosa sul braccio sinistro – ha lodato la ragazza che aveva addirittura accettato di rimuovere il tattoo pur di entrare in Polizia nonostante la procedura sia costosa e piuttosto dolorosa: “La situazione è chiara, il tatuaggio era già stato cancellato quando Arianna è entrata in Polizia. In più, non bisogna giudicare un professionista in base al suo aspetto estetico”. La pentastellata ha assicurato il suo appoggio all’ex agente e ha promesso di parlare con il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese per chiarire la situazione. Castelli ha parlato in varie occasioni della sua passione per i tatuaggi – ricorda La Stampa. In un’intervista, rivelava di avere ben nove tatuaggi nascosti sul suo corpo:“Sono come un viaggio raccontato sul mio corpo. Ho una grande passione per questa pratica”.

Fonte: Corriere della Sera, La Stampa

