Anna Tatangelo: il bikini è troppo piccolo per le sue forme – FOTO

Anna Tatangelo: il bikini è troppo piccolo per le sue forme –...

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato la bellissima Anna Tatangelo dove indossa un bikini che sembra stretto per le sue forme.

Anna Tatangelo è una donna molto apprezzata, ovviamente per le sue doti come cantante, ma anche come bellissima donna.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore.

La bellissima cantante di Sora dopo la fine della sua relazione con il compagno, e collega, Gigi D’Alessio, ha decisamente cambiato look e rotta, per quanto riguarda le immagini che pubblica sul suo profilo social di Instagram.

Per quanto riguarda il look, è passata dal suo colore di capelli naturale, ovvero un castano scuro, ad un biondo chiarissimo che le dona, se possibile, ancora di più.

In questo momento poi, è in vetta alle classifiche musicali, con il suo nuovo singolo che si intitola “Guapo”, dove tutta la sua sensualità viene fuori in modo evidente, ma mai volgare.

Il suo profilo social è davvero molto seguito, sono ben 1 milione e seicentomila ammiratori, che la ricoprono d’amore e di commenti super positivi ogni volta che pubblica delle immagini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece al momento non sembra avere nessun uomo accanto a lei, se non il figlio Andrea, avuto con Gigi D’alessio.

Si era vociferato nelle passate settimane, di una presunta relazione con un collega del suo gruppo musicale, che successivamente è stata smentita.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato Anna Tatangelo sul suo profilo social di Instagram, dove ha mandato in tilt tutto il suo pubblico.

La fotografia è stata pubblicata nella giornata di ieri per augurare un “Buon ferragosto” ma ha stupire sono state le sue forme, che venivano contenute a stento da un bikini nero.

Il suo splendido e florido décolleté è in primo piano, come il suo lato b, ed il tutto non risulta volgare, ma molto sensuale.

Anna indossa anche un bel cappello di paglia, ed i capelli sono raccolti in una treccia che termina sulle sue spalle.

E voi cosa ne pensate di questa svolta sensuale per quanto riguarda Anna Tatangelo? Vi piace il nuovo singolo che è uscito da poco?