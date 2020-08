La cantante Elodie replica ai commenti dei seguaci di Salvini con una frase che non mancherà di suscitare altre reazioni. Questa volta il messaggio di contrapposizione è indiretto ma più radicale dei precedenti. Elodie infatti non fa il nome del leader leghista, ma si rivolge a tutti coloro che, sui social, sono intervenuti sul breve scambio di battute tra i due, prendendo le parti, con frasi spesso pesantissime, del segretario.

“E noi vi mettiamo pure al mondo“, ha commentato Elodie in un nuovo post su Twitter in cui riprende i cinguettii offensivi pubblicati dopo le critiche – a sua volta pesantissime – da le rivolte al segretario della Lega Matteo Salvini. Elodie aveva scritto, in maniera più che esplicita. giorni fa: “Salvini piccolo uomo. Offende gratuitamente scatenando odio. Non mi piace come la Lega accalappia i voti. In Italia c’è troppa ignoranza“. Una frase pesantissima che aveva a sua volta scatenato una serie di offese e ingiurie, di pesanti attacchi e di volgarità. Non sono mancati insulti dai connotati razzisti motivati, per così dire, dal colore della pelle e dalle origini della cantante romana. Alcune di queste frasi sono state scelte da Elodie e ripresentate sul proprio profilo come rappresentazione evidente dell’indice di inciviltà raggiunto sui social dai seguaci della Lega di Matteo Salvini. Un’iniziativa che susciterà, prevedibilmente, altre reazioni dello stesso tenore.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

L’offensiva contro Elodie era stata veicolata dallo stesso Salvini con un commento sul proprio profilo Twitter alle dichiarazioni della cantante. Salvini scriveva, riprendendo le dichiarazioni della cantante: “Non la pensi come lei? Sei un ignorante“. Elodie ha continuato nella polemica ritwittando alcune delle pesanti offese ricevute con il commento lapidario: “E noi vi mettiamo pure al mondo” e ha aggiunto un emoticon con una figura che si copre il volto per la disperazione. Non è il primo commento della cantante nei confronti di Salvini e dei suoi followers. Meno di due mesi fa aveva ripreso un post del leader leghista, sottolineandolo con un’altra frase lapidaria: “Non perde l’occasione per dimostrare che è un piccolo uomo“.

Non perde mai l’ occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo. — Elodie (@Elodiedipa) June 18, 2020

Elodie non è la prima cantante a scontrarsi con il leader della lega. All’inizio dello scorso anno, con Giuseppe Conte permier e Matteo Salvini Ministro dell’Interno – fu Emma Marrone che non esitò a schierarsi apertamente contro la politica dei porti chiusi. Le reazioni si social furono anche in quel caso pesantissime ma fu il lo stesso segretario della Lega a fare argine schierandosi apertamente in difesa della cantante: “Mi piacciono le canzoni di Emma. Andrei a un suo concerto, a prescindere dalle idee. Un conto sono le idee, un altro il rispetto per la sofferenza di una persona“.

Siamo nati così 💘05.05.15 Pubblicato da Elodie su Lunedì 11 febbraio 2019

Fonte: Elodie Twitter, Matteo Salvini Twitter, Elodie FB