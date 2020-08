Viviana Parisi, prima di morire ha lasciato il piccolo Gioele a qualcuno. Ma a chi?

Gioele Mondello, quattro anni, era con la mamma Viviana Parisi quando questa è scomparsa. Ma il forse è d’obbligo. Il corpicino del piccolo non si trova.

Gioele Mondello potrebbe essere già morto. E’ trascorsa ormai una settimana da quando la donna si è allontanata da casa sua, dicendo di recarsi al centro commerciale per acquistare delle scarpe al piccolo. E’ uscita dall’autostrada, poi l’ha ripresa senza pagare il pedaggio, dopo venti minuti. Poi, un piccolo incidente. E infine, la fuga verso le campagne. Fondamentale, quell’arco di tempo di venti minuti, per ricostruire la vicenda. Cosa ha fatto Viviana? Ha forse visto qualcuno? C’è un terzo uomo che ha preso il bambino? Oppure è stato rapito? Oppure, ancora, la donna scesa dalla sua Opel l’ha portato con se? E se così, perché il corpo di lei è stato ritrovato ma di quello del bimbo non c’è traccia? Decine di persone con unità cinofile stanno perlustrando le campagne, senza sosta, per cercare il bambino. “Fino ad oggi abbiamo perlustrato più di 500 ettari con l’ausilio dei cani e dei droni. È complicato perché si tratta di boschi e luoghi impervi dove è difficile spostarsi”, hanno spiegato i vigili del fuoco, riporta Fanpage.

Ma la sensazione è che si stia cercando un morto. Nel caso in cui la donna si fosse allontanata con il bimbo in braccio, avrebbe potuto prima ucciderlo, poi seppellirlo, e infine togliersi la vita. Ma allora dov’è il corpo? E se invece la donna l’avesse portato con sé, lasciandolo in vita prima di suicidarsi, come avrebbe fatto un bambino di quattro anni a sopravvivere, da solo? Ma c’è anche un’ipotesi che si fa strada nella mente degli inquirenti che cercano di ricostruire una vicenda intricata e con tantissimi punti oscuri. La donna, al momento dell’incidente, era forse sola. Si era già sbarazzata del piccolo, forse cedendolo a qualcuno durante quei venti minuti di pausa. A sostegno di questa tesi, riporta Il Fatto quotidiano, la ricostruzione degli operai che hanno riferito di aver visto sì la donna allontanarsi. Ma senza il piccolo in braccio. Che fine ha fatto, allora, Gioele?

