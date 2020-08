Grande Fratello, che fine ha fatto Nando? Nuova vita dopo i film porno

Nando Colelli è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 11. Romano, verace e senza filtri è ricordato per avuto all’interno della casa più spiata di Italia, una relazione con l’aristocratica Margherita, relazione che è proseguita a telecamere spente ma che non è sopravvissuta, ma cosa fa oggi l’ex gieffino?

La nuova vita di Nando Colelli dopo il grande fratello

Dopo il successo esploso alla sua partecipazione al reality targato Mediaset. Nando Colelli ha deciso di intraprendere una strada nel mondo dei film a luci rosse. Una decisione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i suoi fan. La sua carriera è proseguita per molto, fin quando, però non ha incontrato l’amore la donna che gli ha fatto cambiare idea, Diana. Una relazione che però è terminata: “Anche se lei non mi ha mai messo di fronte a una scelta – dice l’ex gieffino in un intervista al settimanale di gossip Nuovo Tv -, ho capito che non era un compromesso facile. Quindi, per rispetto suo, ho voluto dire io addio ai film a luci rosse! Da quando ho perso la testa per lei, non me la sono più sentita di fare quella vita. Mi sono innamorato, chi l’avrebbe detto! Ormai sono legatissimo a Daiana. E’ l’unica donna che mi capisce. Trovare una bella persona al giorno d’oggi non è facile. Per la prima volta sono completamente perso. E di donne io ne ho viste tante nella mia vita, credetemi. Quando recitavo nei film per adulti mi capitava di vedere anche tre o quattro donne al giorno, quindi potete immaginare quanto sia complicato fare un calcolo. Pero’ per me era soltanto un lavoro come un altro. La carriera dell’attore a luci rosse non è romantica”.

E’ diventato papà

Oggi Nando ha completamente cambiato stile di vita. Vive una nuova storia d’amore con Sara, la compagna con la quale fa coppia da circa un anno e presto diventerà papà: “È arrivato il vero amore, da un anno sono fidanzato con Sara, una donna che amo alla follia. Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebè. Stiamo vivendo una vera e propria favola. Sarà un maschietto e lo chiameremo Riccardo”.