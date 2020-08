Il cadavere di donna trovato vicino a Caronia, non lontano dal luogo in cui è scomparsa Viviana Parisi lunedì scorso era il suo. Ma il ritrovamento non risolve il mistero della sua morte nè quello della scomparsa di Gioele.

Le ore di apprensione e di speranza per la famiglia della dj 43enne Viviana Parisi, scomparsa nel nulla lunedì scorso insieme al figlio Gioele 4 anni sono finite nella giornata di ieri. Sono finite quando – riporta SkyTg24 – proprio nei pressi di Caronia, è stata rinvenuta l’automobile di Viviana e poco distante è stato trovato il corpo di una donna che è risultato essere quello della donna scomparsa. Era nella boscaglia sotto l’autostrada Palermo-Messina. La donna è stata trovata con il corpo sfigurato poco distante da un traliccio dell’energia elettrica.

A creare qualche dubbio sull’identità del corpo, nelle prime ore era stata la scomparsa di un’altra donna della stessa età di Viviana. Anche lei sparita nel nulla da Castel di Lucio, a 21 km da Caronia. Riguardo a Viviana gli investigatori sono portati a escludere che la donna si sia uccisa buttandosi dal traliccio perché l’impalcatura risulta non sia stata toccata. Il marito della dj si è recato sul luogo del ritrovamento nei boschi insieme ad alcuni familiari, per cercare suo figlio nel luogo dove è stata trovata Viviana Parisi. “Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti o uccisi o che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiamo assaliti e ammazzati”, affermano due amici del marito alla Stampa. E aggiungono: “E’ vero Viviana ha passato dei brutti momenti, ma non avrebbe mai ammazzato Gioele era troppo attaccata a lui“.

Per giungere alla verità sulla sua fine gli inquirenti stanno battendo tutte le piste, compresa quella del rapimento. La Procura di Patti ha già aperto un fascicolo. Gli unici che sembrano escludere l’ipotesi che Viviana e Gioele siano stati rapiti sembrano i suoi familiari: il marito Daniele Mondello e la sorella. La famiglia continua a pensare che la donna si sia allontanata di sua spontanea volontà perché preda di uno stato depressivo nato durante i mesi di lockdown. Nei giorni scorsi sono circolate voci su presunti problemi coniugali tra Viviana e Daniele ma la famiglia nega: Viviana si è allontanata perché è in uno stato confusionale, secondo quanto dichiarato da marito e cognata.

Samanta Airoldi

Fonte: SkyTg24, La Stampa