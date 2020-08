Informazione online: dati Comscore certificano la crescita di Web365

Pubblicati i dati Comscore sul traffico web del mese di giugno 2020. Tra i siti di informazione online vola Web365 che supera Libero e Messaggero e si piazza all’ottavo posto con 18.136.000 di visitatori unici.

PrimaOnline ha pubblicato l’atteso report sui dati Comscore -che monitora i flussi e servizi dei siti web online – relativi al mese di giugno 2020. I dati, come nelle attese, testimoniano un calo del traffico rispetto al periodo di lockdown – marzo, aprile, maggio – in corrispondenza con il ritorno alla “normalità” da parte degli italiani. Ma il web – siti specializzati e giornali online – resta la principale fonte di informazione per il nostro Paese. Dopo il boom del periodo di quarantena è cresciuta negli italiani la fiducia nell’informazione online ed è stata premiata – inevitabilmente – il costante processo di informazione durante il periodo di emergenza.

Un balzo in avanti notevole è stato effettuato dal network Web365 che ha segnato un aumento del 5% del traffico nel mese di giugno: da 17.224.000 visitatori unici a 18.136.000 dell’ultima rilevazione. Numeri impressionanti che permettono al gruppo Web365 Srl – di cui fa parte l’omonima testata – appena dietro i grandi colossi dell’informazione online, all’ottavo posto superando Libero e Messaggero. Si confermano al vertice: Today, Ciaopeople Fanpage, Tgcom, FattoQuotidiano e Quotidiano.Net.

Il report Comscore di giugno 2020 con i dati completi:

Il gruppo Web365 Srl è un network di siti aggregati del quale fa parte anche Leggilo.org e comprende: Amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Web365; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com; Yeslife.it e Youmovies.

Fonte: PrimaOnline

PrimaOnline