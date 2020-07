L’uomo di origine indiana che ha aggredito Alice è in stato di fermo ed è stato denunciato. Monta la rabbia nel quartiere a sud di Roma. Mentre Zangrillo denuncia il silenzio dei grandi media sul caso.

Il colpo brutale, il dolore e il tremendo schianto. Non ricorda altro, la giovane Alice Tarquini, 32enne di Roma, che la sera di lunedì, mentre rincasava a bordo della sua auto all’incrocio tra la Casilina e Via della Primavera a Roma, è stata colpita da un grosso sasso. “Non mi sono resa conto di essere stata colpita da un sasso ma il mio viso è diventato improvvisamente una maschera di sangue”, ha raccontato la giovane sul letto d’ospedale. Ha visto sul marciapiede la sagoma di un uomo che sbraitava e urlava agli automobilisti, ma non ha avuto il tempo di capire cosa stesse accadendo. Dopo il colpo, ha perso il controllo della vettura, che ha impattato contro il marciapiede opposto a quello dell’uomo che l’ha colpita. Come spiega Il Giornale, gli agenti del locale commissariato hanno arrestato Balbir Cumar, 42enne di nazionalità indiana, già noto alle forze dell’ordine, che non ha una dimora, nè un lavoro ed è sul territorio italiano senza permesso di soggiorno.

La notizia dell’aggressione alla giovane Alice non ha avuto – al netto della violenza dell’uomo – la risonanza mediatica che ci si aspettava, e che meritava. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Stefano Zangrillo, nel coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, che ha ricordato come la vicenda ricordi l’aggressione subita nel 2018 dalla giovane Daysi Osakue a Moncalieri (Torino). La giovane venne colpita ad un occhio da un uovo, mentre tra il gruppo di aggressori venne fermato anche il figlio di un consigliere Pd di Vinovo. Scrive Zangrillo: “Aperture dei Tg nazionali, prime pagine dei giornali a gridare al razzismo per poi scoprire che fu un figlio di un dirigente del PD e le cose furono declassate a una ragazzata”. Mentre – scrive il membro del partito di Giorgia Meloni – la notizia di Alice e della sua aggressione è passata sotto traccia. Conclude Zangrillo: “Non avete sentito e letto niente sui media di regime perché l’ipocrisia madre dei pensiero unico è la peggior forma di razzismo degli antirazzisti”.

Intere settimane, intere trasmissioni, aperture dei Tg nazionali, prime pagine dei giornali per giorni e giorni a… Pubblicato da Stefano Zangrillo su Martedì 7 luglio 2020

Fonte: Il Giornale, Stefano Zangrillo pagina ufficiale Facebook

