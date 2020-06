In provincia di Varese una donna con i suoi due bambini hanno perso la vita a causa del crollo del cornicione di un edificio. Sotto shock il sindaco che ha assistito alla tragedia.

La morte rappresenta sempre un dolore immenso per i familiari delle vittime. Quando poi si tratta della propria moglie e dei propri figli allora il peso può diventare un macigno. E questo macigno ora lo sta portando Noureddine Hannach, il marito della donna che ha perso la vita – insieme ai due figli più piccoli – ad Albizzate, in provincia di Varese, a causa del crollo del cornicione di un palazzo. Intervistato da Radio 1 l’uomo ha dichiarato: “E’ un colpo durissimo, non ho dormito stanotte. Mio figlio maggiore ha assistito alla tragedia, ha visto tutto. Dice di stare bene, speriamo”.

La tragedia – spiega l’Ansa – si è consumata nel giro di pochi minuti. La donna – Fouzia – si trovava sul marciapiede insieme al figlio 14enne Yaocut e al piccolo Soulaymane di appena 5 anni – quando il cornicione è crollato. La tragedia si è consumata in via Marconi all’altezza del civico 26. Il cornicione crollato era lungo 40 metri. Uno dei due bambini era ancora vivo quando è stato estratto dalle macerie ma è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Anche un’altra donna di 42 anni è rimasta colpita dai calcinacci e portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Presente alla tragedia anche il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo che, proprio pochi istanti prima, aveva dato la precedenza a Fouzia, facendola passare avanti a lui sul marciapiede insieme ai bambini. Ancora incredulo per quanto accaduto, Zorzo ha commentato: “E’ da ieri che continuo a ripetere che sono stato miracolato. Quando ho capito cos’era successo sono andato a vedere e cercavo la signora con il passeggino che avevo fatto passare avanti, ma non la vedevo da nessuna parte, non rispondeva nessuno”. Il sindaco sta anche valutando – se la famiglia di Fouzia è d’accordo – di proclamare un giorno di lutto cittadino.

A commentare l’accaduto è intervenuto ad Aria Pulita il segretario della Lega Matteo Salvini: “Da papà uno si chiede, dietro quella famiglia, quanti sforzi, sacrifici, sorrisi. Poi passeggi per strada e ti aspetta questo destino incredibile. Ora aspettiamo di capire se questa tragedia si poteva evitare”.

Fonte: Ansa,

