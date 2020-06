Vicesegretario del PD insulta Salvini: “Suino razzista”. Silenzio dei Dem

Il vicesegretario del PD di Bareggio ha definito il segretario della Lega Matteo Salvini “suino razzista” in merito ai fatti di Riace. Ma nessun esponente Dem è intervenuto per prendere le distanze.

Il mondo si divide tra chi pensa che le parole siano semplici “flatus vocis” e che le azioni concrete – nel bene come nel male – siano molto più determinanti; e chi, invece, reputa che il linguaggio abbia il potere di plasmare il pensiero e incitare alle azioni. Il Partito Democratico da anni insiste sull’importanza di utilizzare un linguaggio non sessista e che non inciti mai all’odio e alla violenza. Una degli esponenti Dem che, in questi anni, si è maggiormente spesa per questa causa è certamente l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini. Boldrini addirittura – ci ricorda Il Giornale – nel 2016 coordinò una commissione intitolata alla deputata britannica Jo Cox, volta a individuare e combattere proprio il linguaggio d’odio.

Eppure a cadere in fallo, questa volta, è proprio un Dem. Si tratta di Lorenzo Zanzottera, il vicesegretario del PD di Bareggio, piccolo comune in provincia di Milano. Zanzoterra – riferisce Il Giorno – sul suo profilo Facebook , ha definito il segretario della Lega Matteo Salvini “suino razzista” per i fatti di Riace . A onor del vero Zanzoterra non ha menzionato direttamente Salvini. Tuttavia il suo bersaglio è risultato immediatamente evidente a tutti. Questo il suo commento sui social: “Te guarda se per colpa di un suino razzista si è dovuta fermare un’esperienza di integrazione, solidarietà e comunità come quella di Riace. Sempre dalla parte degli ultimi. Sempre con Mimmo Lucano”. Nessun esponente del Partito Democratico, per il momento, ha preso le distanze dall’insulto rivolto al capo del Carroccio. Anzi il capogruppo consiliare del Pd, Tina Ciceri, ha addirittura messo il “like” al post.

Scandalizzati alcuni esponenti della Lega. Il primo ad intervenire è stato il deputato Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo alla Camera che ha commentato: “Per quanto il vicesegretario locale del Partito Democratico sia un emerito sconosciuto alla ricerca disperata di visibilità, le sue affermazioni pubblicate su Facebook sono l’emblema di una volgarità gratuita e violenta”. E’ intervenuta anche il consigliere regionale Silvia Scurati che ha sentenziato: “Ormai il PD di democratico ha solo il nome. E poi saremmo noi quelli che seminano odio…”.

Con tono rilassato e ironico ha ribattuto Salvini, il diretto interessato, su Twitter. Salvini ha ricordato che proprio il partito di cui Zanzoterra è esponente ha voluto fortemente l’istituzione di una specifica commissione, la commissione Segre, per contrastare il linguaggio di odio sul web.

Matteo Salvini @matteosalvinimi ·

Questo esponente del PD scrive che sono un “suino razzista”. Delicati questi “democratici”… Farà parte anche lui della “task force” contro l’odio in rete?!? Amici, più ci attaccano, più ci rafforzano!

Fonte: Il Giorno, Il Giornale, Matteo Salvini Twitter

