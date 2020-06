2 Giugno, in piazza contro Giuseppe Conte. “La destra è come il Coronavirus”, dice Marco Travaglio

“Destravirus”: è il titolo della prima pagina de Il Fatto quotidiano di questa mattina, mercoledì 3 maggio, dedicata alla manifestazione del centrodestra di ieri, in occasione della Festa della Repubblica.

La destra è scesa in piazza ieri, due giugno, per la consueta manifestazione per la Festa della Repubblica che si è trasformata in un attacco contro Giuseppe Conte da parte del centrodestra. Le immagini, informa Repubblica, hanno fatto immediatamente il giro del web: persone assembrate, senza dispositivi di protezione individuale, ammassate una sopra l’altra, senza distanza di sicurezza. C’era Matteo Salvini, che alla stampa ha riferito di avere la mascherina ma di non indossarla, in quanto “gli esperti dicono che il virus sta morendo”. C’era anche Antonio Tajani, insieme a Giorgia Meloni, che alla vigilia aveva invitato i cittadini “a restare a casa e seguire via social la manifestazione”. Così pare non essere stato. Alle regole non hanno dato ascolto; il grido della leader di Fratelli d’Italia si è disperso nel vuoto mentre quello di Salvini, che aveva invitato i cittadini alla partecipazione, sembra aver fatto centro. C’era anche “Azione libera italia“, frangia di Forza nuova. E’ a loro, forse, che si riferiva Salvatore Merlo, su Il Foglio, quando ha scritto nell’articolo di questa mattina – riferendosi allo scenario di ieri: “Abbondare di tatuaggi e bicipiti gonfiati, volti da strada e da curva, ieri a Piazza del Popolo tanti balordi”.

Scrive invece Il Corriere della Sera: “La manifestazione ha dimostrato le difficoltà dell’opposizione e che l’alternativa al Governo Conte non è credibile”. Massimo Franco, nel suo editoriale di questa mattina, ha infatti sottolineato che la manifestazione del centrodestra non ha affatto sottolineato a forza dell’opposizione, ma la difficoltà crescente di una proposta alternativa credibile. Articoli, insomma, che mettono in relazione l’assembramento verificatosi in Piazza del Popolo con la forza del Governo Conte. Sulla stessa scia si è messo Marco Travaglio, su “Il Fatto Quotidiano“: “Destravirus. Assembramento fuorilegge: la destra è un focolaio di virus”. Il paragone tra un fronte politico non certo simpatico al giornalista e al direttore de Il Fatto e il virus che ha stravolto gli equilibri di mezzo mondo, non è piaciuto. Un unione di cattivo gusto, per alcuni anche offensivo nei confronti delle vittime della pandemia, si legge nei commenti nel web.

“E’ stata la festa della disunità nazionale. Mi rendo conto che è difficile contenere e far rispettare le distanze quando si organizza una manifestazione di piazza”, ha aggiunto Travaglio ospite ieri sera ad “Otto e Mezzo”, su La7. Per questo, si sarebbe dovuto evitare di organizzarla e limitarsi ad una testimonianza dei leader, senza la folla e senza i rischi che la folla comporta.

Fonte: Corriere, Il Fatto Quotidiano, Repubblica, Il Foglio, La7

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]