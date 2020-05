Il caso della mancata istituzione di una zona rossa in Lombardia ha portato il governatore della Regione, Attilio Fontana, di fronte al PM.

Durante i primi mesi della pandemia di Covid 19, i comuni di Alzano e Nembro nel bergamasco non furono dichiarati zona rossa, nonostante l’elevato numero di casi riportati. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ora è stato convocato dal tribunale di Bergamo per rispondere ad alcune domande in merito a questa mancata assegnazione della zona rossa, decisioni che potrebbe aver contribuito a rendere la Lombardia una delle regioni più colpite dal Coronavirus. Mentre Codogno fu prontamente dichiarato zona rossa, Alzano e Nembro – riporta Il Fatto Quotidiano – non sono mai stati considerati ufficialmente aree a rischio, pur presentando una situazione di analoga gravità per il numero di contagi e decessi al comune lodigiano. “A Marzo sono morte tra le 110 e le 120 persone da noi contro le 14 dell’anno scorso” – ha dichiarato il sindaco di Nembro Claudio Cencelli. La situazione nei due comuni del bergamasco si era aggravata il 23 Febbraio quando l’ospedale Fenaroli di Alzano era stato chiuso per tre ore con tanto di poliziotti a pattugliare gli ingressi a causa dell’allarme per la pandemia. Tuttavia, la struttura non è stata sanificata e non è rimasta sigillata a lungo.

Riguardo la controversia della zona rossa mai istituita, Fontana si è difeso dichiarando che non ritiene di avere responsabilità in merito: “La decisione spettava al Governo, è chiaro” le parole del politico, riportate dal Corriere della Sera. Il presidente della Regione Lombardia ha anche negato di aver ricevuto pressioni dal mondo dell’economia che avrebbero potuto influenzare la decisione di non chiudere i due comuni. La pensa però diversamente Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali: “L’istituzione della zona rossa? La legge prevede che la regione possa prendere una decisione in autonomia” le parole del ministro riportate da RaiNews. Un botta e risposta tra Fontana ed il Governo mentre la Procura di Bergamo cerca di capire di chi sia la responsabilità di questa grave mancanza. Sembrano invece avere le idee chiare riguardo la questione i manifestanti che si sono radunati fuori dal palazzo del tribunale dove Fontana è stato ascoltato, urlando slogan offensivi verso il presidente della Lombardia e i presidenti di Confindustria Stefano Scaglia e Marco Bonometti (che sarà ascoltato dal PM nei prossimi giorni). I manifestanti, una trentina circa, sono stati dispersi dalla polizia e alcuni di loro sono stati trattenuti dagli agenti per essersi avvicinati troppo al tribunale.

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Corriere della Sera, RaiNews

