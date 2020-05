“L’ho riempito di mazzate, con una mazza”: così Tony Essobti ha ucciso Giuseppe

Tony Essobti è imputato, con lʼex compagna Valetina Casa, nel processo sullʼ omicidio di Giuseppe, il bimbo ucciso a Cardito a causa di maltrattamenti. Oggi nuove intercettazioni fanno luce su quanto accaduto in quelle ore nell’abitazione in cui conviveva la famiglia.

Si ricorderà di Tony Essobti Bedr, il ventiquattrenne che più di un anno fa ha picchiato a morte il piccolo Giuseppe, figlio di appena 7 anni di Valentina Casa, la sua compagna con cui conviveva a Cardito, un paesino vicino Napoli. Il bimbo era stato trovato morto sul divano, mentre la sua sorellina di 8 era sopravvissuta alle botte. “Stavano giocando e hanno rotto la sponda del lettino. Lo avevamo comprato, e avevamo fatto dei sacrifici per acquistarlo”, aveva raccontato agli inquirenti Badre, fin da subito tra i primi sospettati dagli inquirenti, ricorda Ansa. L’uomo aveva aggiunto di aver usato calci e pugni. Fondamentale, per la ricostruzione dell’accaduto, le parole di Noemy, la piccola sopravvissuta alle botte. Arrivata in ospedale Santobono di Napoli, piena di lividi e contusioni, aveva descritto Tony come “un uomo violento che beve la birra“, per testimoniare un’abitudine che ripeteva spesso. L’uomo era un ambulante e uno scippatore, che in passato aveva commesso piccoli reati. L’agghiacciante testimonianza della bimba, comunque, non lasciava margini di dubbio sulla sua responsabilità. Secondo le ricostruzioni, il tutto sarebbe accaduto tra le 15 e le 16 di domenica 27 gennaio. Gli agenti del commissariato di Afragola, allertati dai vicini di casa della coppia, sono entrati nell’appartamento e hanno visto il corpo del bimbo sul divano, già senza vita, e la bimba piena di segni. L’uomo si era già allontanato dall’appartamento. Una volta fermato, avrebbe dichiarato agli agenti che i piccoli sarebbero caduti per le scale.

Le cose, però, sono andate diversamente e lo testimoniano le intercettazioni che vengono alla luce oggi. “Io non so cosa mi ha preso quel giorno, ma l’ho riempito di mazzate, ho preso una mazza e non ho capito più nulla”: questo, informa Tgcom24, il contenuto di una conversazione registrata durante un colloquio in carcere con alcuni suoi parenti. Oggi, nell’aula 219 del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, davanti la terza Corte di Assise si è celebrata l’udienza con Essobti e Casa videocollegati dalle carceri dove sono detenuti. I testimoni della Polizia Giudiziaria hanno inoltre illustrato alla Corte le conversazioni intercettate a Massa Lubrense, dove Valentina Casa era tornata dopo la morte del figlio: colloqui nei quali non emerge, dicono gli inquirenti, un sentimento di sofferenza da parte della donna. Fondamentale ai fini del processo anche un’altra intercettazione tra la sorella dell’imputata e una ex di Badre. “Quello anche quando stava con me è stato sempre stato violento e aggressivo”, dice l’ex. Intanto, la prossima udienza è stata fissata dal presidente della terza Corte di Assise di Napoli per il 23 giugno.

A scatenare l’ira di Tony, quella domenica pomeriggio, sarebbero state le attenzioni che la sua compagna riversava ai suoi figli, togliendole in qualche modo a lui. La coppia viveva insieme a casa di lei, con i due figli, Giuseppe e Noemy, avuti dalla precedente relazione di Valentina, e con una bambina di 4 anni, figlia biologica dei due.

Fonte: Tgcom24, Ansa

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]