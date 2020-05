I membri del Comitato tecnico scientifico si dicono in disaccordo sul piano delle riaperture stabilito da Giuseppe Conte. I rischi, infatti, sarebbero troppo alti.

All’avvio della Fase 2 del Coronavirus, che ha visto la ripartenza pur limitata della maggior parte delle attività del terzo settore, il team di scienziati che collabora con Giuseppe Conte si dice in forte disaccordo con il modo in cui il Premier ha scelto di gestire la situazione di emergenza. Secondo Il Messaggero, alcuni membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno espresso la loro preoccupazione riguardo la riapertura della maggior parte delle attività del paese del 18 maggio e si sono sentiti messi da parte quando il Premier ha deciso di ignorare le loro perplessità, portando avanti la sua linea di condotta. Il team incaricato di affrontare la pandemia di Coronavirus che conta 25 membri e risponde ad Agostino Miozzo – Coordinatore del Servizio nazionale della Protezione Civile – ha manifestato pubblicamente il suo dissenso, spiegando quali scelte di Conte hanno portato a questo contrasto: “Alcune decisioni sono state prese ignorando le nostre indicazioni”, dichiara un membro del comitato. In particolare, la riapertura degli stabilimenti balneari è un rischio, mentre le misure di distanziamento da attuare nei ristoranti non sono sufficienti. Un altro esperto, riferisce Repubblica, ha dichiarato di essersi sentito messo da parte. “La sensazione è che il nostro ruolo diverrà gradualmente meno importante”, dice. La riapertura insomma è un rischio, in quanto la curva dei contagi potrebbe risalire in un attimo. Inoltre, i membri del Cts non hanno gradito le dichiarazioni del vice ministro della Salute Pierpaolo Silieri che accusa il team di esperti di non averlo mai tenuto aggiornato sugli sviluppi della pandemia in Italia negli ultimi mesi: “Non è normale che io abbia ricevuto il testo del Decreto Ministeriale da un ministero che non è il mio”, ha dichiarato Silieri. Un conflitto, quello tra Conte e la sua equipe di esperti, che arriva nel momento chiave della fase due, un periodo molto delicato in cui una stretta collaborazione tra premier e scienziati sarebbe auspicabile.

Ma i contagi calano

Per molti virologi e medici, è impossibile fare previsioni su cosa succederà davvero nelle prossime settimane: c’è chi, come i membri del Comitato scientifico, è molto preoccupato per una riapertura giudicata frettolosa; d’altra parte, c’è anche chi sostiene che il clima più mite di primavera ed estate indebolirà il Coronavirus. Ciò che è certo è che in queste ore, i contagi continuano a calare in molte regioni italiane. Un esempio è il Lazio. Come riporta ll Corriere della Sera, il direttore dell’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, parla di un quadro incoraggiante: “Non bisogna mollare, la situazione migliora di giorno in giorno”. A quindici giorni dalla prima riapertura, il bilancio è positivo. Ma bisogna mantenere alta la guardia per non incappare in ulteriori rischi. L’ultimo bollettino medico rilasciato dallo Spallanzani parla di 106 pazienti ricoverati. Di questi però, solo 52 sono risultati positivi al Coronavirus tramite il tampone mentre gli altri sono in attesa di accertamenti. I malati che necessitano respiratori o altre terapie speciali sono appena 10, mentre ben 440 persone sono state dimesse o trasferite presso altre strutture in seguito al miglioramento delle loro condizioni. Lo Spallanzani è stata una delle prime strutture sanitarie in Italia a confrontarsi con il Covid-19: risale al 29 Gennaio il ricovero presso l’ospedale romano della coppia cinese (dimessa circa un mese fa) che si sospettava avesse portato il virus nella Capitale. I membri del Cts prendono atto di questi dati e si rifiutano di fare ulteriori previsioni, scegliendo piuttosto il silenzio: “Meglio non fare gli uccelli del malaugurio: aspettiamo e vediamo che succede”, ha dichiarato un loro portavoce.

Fonte: Il Corriere della Sera, Repubblica, Il Messaggero

