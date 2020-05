Coronavirus, la fine è lontana: il vaccino non sarà pronto neanche il prossimo anno

Il Coronavirus sembra fare meno paura, in questi giorni, dopo che la curva dei contagi nel nostro Paese sembra essersi stabilizzata e dopo che le terapie intensive si sono piano piano svuotate. Tuttavia, ciò che potrà farci tirare un sospiro di sollievo è solo il vaccino. Vaccino che, comunque, è ancora lontano.

Una corsa contro il tempo, quella che gli scienziati hanno intrapreso per trovare un vaccino al Covid-19, l’unica soluzione che potrà servire per uscire definitivamente fuori dall’incubo. Il direttore generale aggiunto dell’Oms e componente del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza Coronavirus, Ranieri Guerra ha frenato gli entusiasmi affermano che il lieto fine, in effetti, ci sarà solo quando si avrà un vaccino. Secondo quanto riferito da Adnkronos, questo potrebbe arrivare entro i primi mesi del 2021. Non sembra più ottimista Nicola Magrini – direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco. Su il Tempo, infatti, non si lascia andare a previsioni ottimistiche: “Il processo per la scoperta di un farmaco e la sua validazione è lungo; di solito, se il farmaco è nuovo, è di almeno un paio d’anni”. Nonostante ciò, a far ben sperare sono i tanti esperimenti in corso in questi giorni: il primo farmaco anti-Covid, messo a punto dall’americano e scienziato Ralph Baric, è infatti entrato nella fase di sperimentazione. Vi sono poi altre proposte sui farmaci già in circolazione, che secondo Mangrini hanno avuto “risultati promettenti, da confermare nell’arco di tre settimane”. In assenza di un vaccino, quindi, serviranno precauzioni per condurre una vita semi-normale.

Sul Corriere, si apprende che gli esperti sarebbero a lavoro su un centinaio di progetti. “Non sappiamo se e quale candidato arriverà al risultato sperato“, afferma Sergio Abrignani, immunologo e ordinario di Patologia Statale di Milano secondo cui ci vogliono dai cinque ai dieci anni, con una media di otto, per arrivare in farmacia con un vaccino. Inoltre, prima di diffonderlo in tutto il mondo, si dovrà essere sicuri che sia efficace e che abbia una durata positiva. Il motivo di questa lunga tempistica è semplice e a spiegarlo è Roben van Exan, biologo cellulare che ha lavorato nel settore dei vaccini per decenni: prima di somministrare un vaccino vengono sempre fatti molti controlli. Si inizia col sottoporlo ad alcune centinaia di persone, poi a migliaia e così via, fino a quando non viene dichiarato idoneo dagli Enti Sanitari. Accelerare i passaggi solo perché in tempi di emergenza sarebbe controproducente.

Piano B se nessun vaccino verrà mai sviluppato

Mentre l’attenzione di tutto il mondo è concentrata sulla produzione di un vaccino, comincia a diventare sempre più concreta l’eventualità di un piano B: la sua ideazione potrà assistere la popolazione nel caso in cui non venga trovato un vaccino come accaduto per l’HIV, diventata ormai solo una malattia cronica grazie agli antivirali. L’obiettivo è di convivere con la malattia senza più il rischio di morte. Esempi di cure che si stanno testando per il Covid-19 sono: il remndesivir, farmaco anti-Ebola; i trattamenti con il plasma sanguigno; la clorochina, utile nelle prime fasi della malattia. Le restanti terapie analizzate risultano invece poco efficaci o con troppi effetti collaterali. Così ottiene sempre più spazio l’idea di un inverno con lo spettro del Coronavirus. Amesh Adalja del Johns Hopkins University Center for Health Security ha dichiarato che “l’ottobre 2020 non assomiglierà per niente all’ottobre 2019.”

Simona Contaldi

Fonte: Il Tempo, Adnkronos, Corriere

