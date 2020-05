L’ambasciata polacca: “L’associazione di Mentana è sbagliata, ingiusta e ingiustificata”

Il commento del direttore del TgLa7 sul ritorno di Silvia Romano voleva essere un intervento a difesa della volontaria italiana. Ma il post di Enrico Mentana ha finito per essere duramente criticato dalla stessa ambasciata polacca a Roma.

“A tutti quelli che in queste ore fanno orrendi e insensati paragoni con chi tornò da Auschwitz, voglio solo sommessamente ricordare che il campo di Auschwitz sorgeva nella cattolicissima Polonia, e che lo stesso Hitler era cattolico battezzato e cresimato”. Così, il giornalista Enrico Mentana ha commentato la faccenda di Silvia Romano, la cooperante partita alla volta dell’Africa più di 18 mesi fa e liberata dopo il pagamento di un riscatto da parte dello Stato italiano. Molti, infatti, alla notizia della conversione della ragazza, atterrata a Ciampino con addosso la veste islamica – segno della sua conversione all’islamismo – hanno azzardato un paragone sui campi di concentramento: “E’ come se un ebreo liberato da Auschwitz si vestisse da nazista”. Da qui, il post di commento del direttore di La7 sul suo profilo Facebook:

Il del TgLa7 aveva infatti attaccato coloro che paragonavano la prigionia della 25enne milanese rapita dai miliziani di Al-Shabaab con chi tornava da Auschwitz dopo la seconda guerra mondiale, lasciando però presupporre una correlazione tra il campo di sterminio nazista e la cultura e popolazione della Polonia. Nello specifico, il riferimento di Mentana era diretto nei confronti di coloro che paragonavano il suo ritorno in patria come musulmana a un paradossale condivisione dell’ideologia nazista da parte di un ebreo sopravvissuto ad Auschwitz. Tuttavia il messaggio diffuso del giornalista non è piaciuto alle autorità polacche, che tramite la loro ambasciata romana hanno risposto a Mentana, informa Adnkronos.

“Riteniamo doveroso sottolineare che affrontando temi così complessi bisogna stare estremamente prudenti, evitare generalizzazioni ingiustificate e penalizzanti che sono sempre pericolose e impediscono un dibattito onesto”, premette l’ambasciata E’ vero, comunque, che la Polonia ai tempi della Seconda guerra mondiale era molto cattolica: ma è necessario sottolineare che durante quel conflitto globale la Polonia era occupata comunque dai nazisti. Di conseguenza, ogni affermazione che può suggerire o far presupporre che Auschwitz era stato costruito in Polonia, in quanto cattolicissima – mettendo quindi in relazione questi due elementi – è profondamente “sbagliata, ingiusta e ingiustificata”. Il più grande campo di concentramento – ha concluso l’ambasciata – è stato localizzato in Polonia, ma non in quanto cattolica. In Polonia, infatti, viveva il maggior numero di ebrei in Europa e la posizione era facilmente raggiungibile da trasporti da tutti i territori occupati dai nazisti, ha spiegato l’ambasciata polacca. Di poche ore fa, invece, l’ultima replica di Mentana: “Mi hanno gettato fango, aizzando pure l’incolpevole ambasciata polacca. Fanno solo pena e ribrezzo“, ha scritto il direttore per poi ribadire ciò che ha scritto, “e che del resto è stato da subito ben chiaro a tutti i lettori italiani non malintenzionati”.

