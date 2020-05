Il direttore di Repubblica: “Dobbiamo difendere Silvia Romano dalle critiche”

Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, difende Silvia Romano dalle critiche e dai giudizi piovuti sul suo conto, in seguito al ritorno in Italia e alla sua conversione all’Islamismo.

La gioia per il ritorno in Italia della cooperante italiana rapita in Kenya, Silvia Romano, si è in breve tempo trasformata in un evento mediatico. Per un giorno, e anche in queste ore, il Coronavirus sembra essere sparito dalle nostre vite, per lasciare spazio agli interrogativi che ruotano intorno al rapimento della ragazza, alla sua liberazione, e alla sua conversione. Oltre a chi ha criticato la spettacolarizzazione del suo arrivo, e a chi ne ha criticato l’abito indossato, c’è anche chi ha fatto notare che la liberazione di Silvia abbia in qualche modo favorito il gruppo terroristico che la teneva prigioniera, che oltre al riscatto ha potuto godere di una imprevista pubblicità. L’operazione, un grande successo dell’Unità di crisi della Farnesina e dell’Aise, sarebbe stata minata da una vanità nella comunicazione, che non soltanto ha offerto un’occasione di propaganda ai terroristi di Al Shabaab ma ha anche messo a rischio i nostri servizi segreti.

“Nel momento in cui Al Qaeda è ancora alla ricerca di un leader, lo Stato islamico si vede costretto ad approfittare del caos creato dal coronavirus in Iraq per tentare di rialzare la testa”, scrive Pietro del Re su Repubblica analizzando la doppia vittoria di Al Shabaab. “Ai somali riesce un colpo milionari che li pone finalmente in una posizione di primo piano nel network jihadista mondiale”: i diversi milioni di dollari vanno a rimpinguare le già floride casse del gruppo e la conversione, avvenuta senza costrizioni, li mostra per la prima volta sotto un’altra luce. Da assassini crudeli e implacabili a carcerieri compassionevoli, i terroristi sono perfino riusciti a spingere l’ostaggio ad abbracciare il loro Dio. Quindi, un sequestro per riscatto, ma non solo: un sequestro anche dal forte valore politico e da significati sociali e ideologici. Come racconta La Verità, una pulizia d’immagina era tra gli obiettivi dell’organizzazione che emergevano già a novembre, dalle carte dell’Alta Corte dello Stato del Sud Ovest.

Sempre su Repubblica, il vicedirettore Carlo Bonini si interroga sul riscatto e sull’approccio avuto da Giuseppe Conte e da Luigi Di Maio: il tema non è l’operazione in sé e il pagamento di un riscatto, ma la gestione comunicativa e sensazionalistica di Palazzo Chigi, supportava da tweet sui profili social dei due. Il rientro si poteva gestire in maniera più riservata e discreta, secondo alcuni, per diverse ragioni: in primis, per evitare propaganda ai terroristi; in secundis, per proteggere i nostri servizi segreti. Non la pensa così, però, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari che chiede “rispetto per Silvia Romano, una vittima del terrorismo”. La cooperante rapita in Kenya e liberata dopo l”incubo” di 18 mesi di prigionia era e resta una cittadina italiana, quindi vittima, da rispettare qualsiasi credo religioso abbia abbracciato.

