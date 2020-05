Dietro la morte di Bing Liu le sue scoperte sul Coronavirus?

Ritrovato il corpo di un medico prossimo a grandi scoperte sul Coronavirus, che ci avrebbe permesso di fare notevoli passi avanti. C’è chi grida al complottismo.

Sono ormai mesi che il Covid-19 gira tra noi, tra le nostre vite, e nella vita di tutta giorni. Un virus subdolo, mutevole e difficile da studiare e proprio per questo migliaia – se non di più – sono gli scienziati di tutto il mondo che si sono messi a lavoro per scoprire qualcosa di più al riguardo. Molti, anche, coloro che hanno deciso di investire nella costruzione di nuove aeree ospedaliere o per finanziare sempre più ricerche mediche – ne è un esempio Bill Gates, che annuncia di voler finanziare il vaccino su scala mondiale quando sarà disponibile. Tante sono quindi le persone che ogni giorno lavorano per far uscire il mondo dalla terribile pandemia che lo ha colpito a inizio 2020, e tra questi Bing Liu, medico cinese dell’Università di Pittsburgh – Pennsylvania – ritrovato morto nella sua casa lo scorso sabato. L’uomo sembrerebbe essere stato ferito da colpi da fuoco.

Il Corriere riporta che B. Liu nasce in Cina e si laurea all’Università di Singapore, conseguendo lì anche il Phd in scienze informatiche, viene definito dai suoi colleghi come un grande ricercatore, sul punto di “ scoprire qualcosa di significativo”. E’ proprio questo che arriva a sconvolgere maggiormente l’opinione pubblica: il medico 37enne era sul punto di fare notevoli passi avanti sullo studio del Coronavirus, grazie a “la comprensione del meccanismo cellulare alla base dell’infezione da SARS-CoV-2 e alla base delle complicazioni che ne seguono”. Queste le parole dei colleghi, che rassicurano tutto il mondo e promettono di portare avanti le ricerche: “Faremo tutto il possibile per completare il suo studio in modo da rendere omaggio alla sua eccellenza scientifica”.

Le teorie complottiste

Gli investigatori hanno dichiarato e confermato che il movente dell’omicidio sia stato personale, trattandosi così di un caso omicidio-suicidio secondo cui l’altro uomo, Hao Gu, sarebbe stato trovato morto nella propria auto non lontano dall’abitazione: un presunto delitto di passione, queste sono le ipotesi. Nonostante ciò, sono subito nate numerose teorie complottiste secondo le quali Bing avrebbe scoperto che il virus sia stato opera di un laboratorio americano, e per questo preso di mira dalle autorità. Ma da cosa nasce questa teoria? Sempre sul Corriere, è possibile vedere come alla fine di marzo ha iniziato a circolare in Rete e nelle applicazioni di messaggistica privata un video, che risalirebbe a novembre 2015 e riguarderebbe un notiziario in cui si sosteneva che gli scienziati cinese avessero creato un “supervirus polmonare da pipistelli e topi per motivi di studio”. Il gruppo di ricercatori, secondo lo studio condotto, avrebbe “innestato una proteina superficiale presa dai pipistrelli su un virus che provoca la Sars ricavato da topi”. Il risultato sarebbe appunto stato un supervirus, capace di colpire l’uomo.

La comunità scientifica ha però prontamente smentito queste ipotesi, affermando che l’origine del Coronavirus è totalmente naturale. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, membro del comitato tecnico scientifico che affianca la Protezione Civile e il governo, in merito alla questione dice: “Non c’è nessuna evidenza che questo sia stato il meccanismo in base al quale è stato generato il Sars Cov 2. Tutti i gruppi internazionali condividono la sequenza dei ceppi isolati del nuovo coronavirus”. Il virologo Roberto Burioni su Twitter si accoda alle smentite, affermando che sebbene la coincidenza sia grande non vi è correlazione tra i due avvenimenti. Infine, a smentire ogni possibile dubbio arrivano anche le dichiarazioni di Daniele Cerrato, conduttore di Tgr Leonardo – da cui è stato inizialmente diffuso il video del 2015: “Il virus ha una origine naturale e zoonotica, per cui la storia del virus “creato” in laboratorio si conferma una bufala colossale”. Il parere degli esperti è quindi chiaro: basta con le teorie complottiste, infondate e che gerano solo panico.

Nel frattempo, informa Agi, continuano i ripetuti attacchi del Presidente d’America alla Cina, accusandola di aver macchinato tutto e di aver tenuto il resto del mondo all’oscuro per troppo tempo. Donald Trump non molla la presa e afferma di avere delle prove schiacciante contro la Cina, ma non di poterle divulgare. Sebbene le sue dichiarazioni siano più volte state smentite – tra questi anche l’Ufficio della DNI, la Direzione Nazionale dell’Intelligence -, lui continua con le sue accuse e si dice convinto. E, proprio in vista delle elezioni, Trump starebbe facendo leva proprio sul debito che gli Usa hanno con la Cina, creando così un unica rete.

Simona Contaldi

Fonte: Corriere, Agi

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]