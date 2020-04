Lotto e superenalotto: da 4 maggio riprendono i concorsi

Dal 4 maggio, sebbene con delle restrizioni, saranno nuovamente accessibili i giochi del lotto e superenalotto

Il 21 Marzo, a causa dell’emergenza Covid-19, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli aveva annunciato la sospensione di tutti i giochi del lotto e Superenalotto, oltre che SlotMachine – fatta eccezione per Million Day e VinciCasa -, per evitare assembramenti rischiosi di persone nelle tabaccherie.

Oggi, 23 Aprile, viene annunciata la ripresa in concomitanza con l’inizio della fase 2 stabilita, dal premier Conte, per il 4 Maggio. Di seguito, l’annuncio dell’ANSA:

“Dal 4 maggio riprenderanno Lotto e

Superenalotto. E’ quanto previsto da un nuovo decreto

dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle

attività dopo la storica sospensione totale di giochi e lotterie

decisa il 21 marzo scorso. Le estrazioni, spiega Adm, “verranno

effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria”.

(ANSA).”

Ci sono anche concorsi che riprendono prima, il 27 Aprile quali: ” i

giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e

“Winforlife Vincicasa”. Lo ha disposto l’Agenzia delle Dogane e

Monopoli nel nuovo decreto sulla ripresa delle attività in vista

della fase 2. Resta comunque attivo “l’obbligo di spegnimento

dei monitor e dei televisori” per evitare assembramenti.” (ANSA)

Restano però alcune limitazioni per la sicurezza delle persone:

“Puntate aperte nei corner, monitor spenti per svitare folla. Dal 4 maggio si potrà tornare anche a scommettere, ma esclusivamente nei corner e punti scommessa all’interno di bar e locali, non nelle agenzie. E’ quanto prevede il nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività in vista della fase 2. Adm ha disposto infatti la ripresa delle “scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia”. Dall’11

maggio, poi, ci sarà un ampliamento del palinsesto delle

scommesse con la “ripresa della raccolta delle scommesse su

eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati”.

(ANSA).

Fonte: ANSA

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]