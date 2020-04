Il Ministero della Salute già a gennaio aveva predisposto un piano per far fronte all’emergenza del Coronavirus. Ma questo piano è stato messo in atto molto dopo.

Siamo ad aprile, eppure gennaio ci sembra già lontanissimo. In meno di 3 mesi la vita di tutti gli italiani è cambiata in maniera così profonda e inaspettata che ci sembra passata un’eternità da gennaio ad oggi. In quel mese sapevamo cos’era il Coronavirus perché ne sentivamo parlare ai TG ma riguardava Wuhan, la Cina, non noi. Da noi non sarebbe mai arrivato, pensavamo ingenuamente. Poi il primo caso a Codogno, nel Lodigiano. Ma, in fondo, era solo uno. Si sarebbe isolato e tutto si sarebbe esaurito in fretta. Persino la virologa dell’ospedale Sacco, la dottoressa Maria Rita Gismondo, sosteneva che nel giro di poco non avremmo più sentito parlare del Covid 19 e che, comunque, si trattava di qualcosa “poco più grave di una normale influenza”. Ma le cose sono andate ben diversamente. Colpa del caso? Sfortuna? Decisamente no.

Il virus ci ha colti impreparati, ci ha messo di fronte a tutta la nostra inadeguatezza, anche sanitaria, di fronte ad una pandemia. Eppure qualcuno già prevedeva e aveva già iniziato a predisporre un piano di emergenza. Chi? Il Ministero della Salute, guidato dal Ministro Roberto Speranza. lo ha confermato al Corriere della Sera Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria: già a gennaio fu istituita una task force per elaborare uno studio preciso sul Coronavirus in modo da prepararsi sul possibile impatto sul sistema sanitario nazionale. ” Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato”. In pratica si cercava già di capire quanti respiratori, posti letto e operatori sanitari vi fossero per riuscire a gestire l’emergenza e prendere adeguate contromisure. E anche per valutare quali ipotetiche conseguenze avrebbe avuto la diffusione del Coronavirus sul nostro Paese. Il dossier è stato tenuto segreto. Perché? Perché si temeva di gettare nel panico gli italiani ipotizzando quello che, allora, sembrava impossibile potesse accadere.“Il Ministro Speranza ha deciso che il piano dovesse restare segreto perché certe informazioni non si possono comunicare con leggerezza”. Ha spiegato Urbani.

La prima versione dell’analisi era pronta il 12 febbraio e poi è stata revisionata il 4 marzo quando è stata presentata al Comitato tecnico-scientifico. In quella fase anche tutti i lavori del Comitato si sono svolti nella massima riservatezza. Il piano segreto – secondo quanto spiega una nota ufficiale del Ministero della Salute – ha guidato tutte le scelte fatte a partire dal 21 febbraio in avanti. Nonostante fosse pronto già da prima. Il Governo ha scelto di metterlo in atto non prima di quella fatidica data. Che tutti gli italiani, purtroppo, ricorderanno per sempre. Di fronte alle accuse di sapere e non aver agito per tempo, il titolare della Salute, ha risposto che grazie alle misure intraprese si sono evitati 800.000 morti. E’ intervenuto anche il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini:”Non ne farei un romanzo. La pandemia si è rivelata per quello che era. Il lockdown ha contenuto contagi e decessi”.

E non abbiamo dubbi quando il Ministro della Salute afferma di aver fatto tutto il possibile. Ma se il piano era pronto già a gennaio ci chiediamo perché ai primi di marzo – dati riportati da Il Giornale – in tutta Italia gli infermieri erano ancora in affanno per carenza di personale. E risultavano ancora insufficienti i posti letto in terapia intensiva. Addirittura ancora a fine marzo – riferiva Huffington Post – il Friuli Venezia Giulia era in alto mare per mancanza di dispositivi medici. E il presidente di Regione, Massimiliano Fedriga, dichiarava che la Regione aveva dovuto comprare ingenti quantità di dispositivi tutto a spese proprie.

Fonte: Corriere della Sera, Il Giornale, Hufington Post

